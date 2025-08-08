Κολυδάς: Ο καπνός από την φωτιά της Κερατέας έχει φτάσει στα Κύθηρα – Στην Αττική «ταξίδεψαν» καπνοί από τις πυρκαγιές στην Τουρκία

Αισθητή είναι η παρουσία καπνού από τη μεγάλη φωτιά στην Κερατέα και έχει φτάσει μέχρι τα Κύθηρα, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς.

Την ίδια ώρα στην Άνδρο, οι καπνοί αποδίδονται στις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στην Τουρκία τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, οι πυκνοί καπνοί έχουν μεταφερθεί από τους ισχυρούς ανέμους και επηρεάζουν και το Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Ακολουθεί, η ανάρτηση του μετεωρολόγου Θεόδωρου Κολυδά στο X