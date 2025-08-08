Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Συγκλονιστικά πλάνα από το πύρινο μέτωπο – Δείτε τα ΒΙΝΤΕΟ

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην Κερατέα και εξαπλώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά με το κυρίως πρόβλημα αυτή τη στιγμή, να εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά.

Οι επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, αντιμετωπίζουν πολλές εστίες σε Μαλιαστέκα, Δημολάκι και Χάρβαλο.

Σημειώνεται αυτή την στιγμή στο σημείο επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, αλλά και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Δείτε νέα βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης: