Τραγωδία στη Μήλο: «Πήγε στα βράχια για να βγάλει φωτογραφία, ένα κύμα την πέταξε στο νερό» – Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες για το ζευγάρι τουριστών που πνίγηκε στο Σαρακήνικο

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Σαρακήνικο στην Μήλο, όταν ζευγάρι τουριστών που είχε αποβιβαστεί από κρουαζιερόπλοιο στον Αδάμαντα, βρέθηκε αντιμέτωπο με τα μανιασμένα κύματα και τα επικίνδυνα βράχια της περιοχής.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα παρασύρθηκε από ισχυρές ριπές ανέμου την ώρα που προσπαθούσε να τραβήξει φωτογραφία, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα.

Ο σύζυγός της έσπευσε να τη βοηθήσει, αλλά και οι δύο παρασύρθηκαν και πνίγηκαν.

«Ένα κύμα την άρπαξε, την πέταξε μες στο νερό»

Ο Ανδρέας Γενναδόπουλος, κάτοικος της περιοχής που έφτασε πρώτος στο σημείο με το ταχύπλοό του, περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τι αντίκρισε, επισημαίνοντας τη δύναμη των κυμάτων και την επικινδυνότητα του σημείου.

«Η κοπελιά πήγε στα βράχια έξω- έξω, για να βγάλει φωτογραφία δεν ξέρω. Ένα κύμα την άρπαξε, την πέταξε μες στο νερό. Ε, από τη στιγμή που είσαι μες στο νερό, μετά έχεις τελειώσει εκεί, δεν μπορείς να βγεις έξω από τα βράχια», είπε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο άνδρας δεν δίστασε να βουτήξει στη θάλασσα για να σώσει τη γυναίκα του, όμως και εκείνος εγκλωβίστηκε στα άγρια νερά.

«Από τη στιγμή που φώναζε βοήθεια η κοπέλα, ο άνδρας της έπεσε κι εκείνος στη θάλασσα για να τη σώσει… και πνιγήκανε και οι δύο», πρόσθεσε ο κ. Γενναδόπουλος.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικά δυσμενείς, με ισχυρό άνεμο και μεγάλα κύματα που καθιστούσαν ιδιαίτερα επικίνδυνη την παραμονή κοντά στα βράχια.

«Με δυσκολία την τραβήξαμε έξω»

Η ναυαγοσώστρια Άννα Πιττεράκη που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το πλήρωμα.

«Είχε πάρα πολύ κύμα και ήταν και πολύ κοντά στα βράχια. Προσεγγίσαμε με το σκάφος, με δύσκολες συνθήκες, την πιάσαμε δύο άτομα και με δυσκολία την τραβήξαμε έξω», ανέφερε.

Δυστυχώς, όταν το ζευγάρι ανασύρθηκε από τη θάλασσα, ήταν ήδη αργά. Οι γιατροί στο τοπικό Κέντρο Υγείας διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό τους.

Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε λίγο αργότερα από το πλήρωμα άλλου σκάφους που προσέγγισε την περιοχή της τραγωδίας.