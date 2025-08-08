Τραγωδία στη Μήλο: «Πήγε στα βράχια για να βγάλει φωτογραφία, ένα κύμα την πέταξε στο νερό» – Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες για το ζευγάρι τουριστών που πνίγηκε στο Σαρακήνικο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαρακήνικο Μήλος

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Σαρακήνικο στην Μήλο, όταν ζευγάρι τουριστών που είχε αποβιβαστεί από κρουαζιερόπλοιο στον Αδάμαντα, βρέθηκε αντιμέτωπο με τα μανιασμένα κύματα και τα επικίνδυνα βράχια της περιοχής.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα παρασύρθηκε από ισχυρές ριπές ανέμου την ώρα που προσπαθούσε να τραβήξει φωτογραφία, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα.

Ο σύζυγός της έσπευσε να τη βοηθήσει, αλλά και οι δύο παρασύρθηκαν και πνίγηκαν.

«Ένα κύμα την άρπαξε, την πέταξε μες στο νερό»

Ο Ανδρέας Γενναδόπουλος, κάτοικος της περιοχής που έφτασε πρώτος στο σημείο με το ταχύπλοό του, περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τι αντίκρισε, επισημαίνοντας τη δύναμη των κυμάτων και την επικινδυνότητα του σημείου.

«Η κοπελιά πήγε στα βράχια έξω- έξω, για να βγάλει φωτογραφία δεν ξέρω. Ένα κύμα την άρπαξε, την πέταξε μες στο νερό. Ε, από τη στιγμή που είσαι μες στο νερό, μετά έχεις τελειώσει εκεί, δεν μπορείς να βγεις έξω από τα βράχια», είπε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο άνδρας δεν δίστασε να βουτήξει στη θάλασσα για να σώσει τη γυναίκα του, όμως και εκείνος εγκλωβίστηκε στα άγρια νερά.

«Από τη στιγμή που φώναζε βοήθεια η κοπέλα, ο άνδρας της έπεσε κι εκείνος στη θάλασσα για να τη σώσει… και πνιγήκανε και οι δύο», πρόσθεσε ο κ. Γενναδόπουλος.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικά δυσμενείς, με ισχυρό άνεμο και μεγάλα κύματα που καθιστούσαν ιδιαίτερα επικίνδυνη την παραμονή κοντά στα βράχια.

«Με δυσκολία την τραβήξαμε έξω»

Η ναυαγοσώστρια Άννα Πιττεράκη που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το πλήρωμα.

«Είχε πάρα πολύ κύμα και ήταν και πολύ κοντά στα βράχια. Προσεγγίσαμε με το σκάφος, με δύσκολες συνθήκες, την πιάσαμε δύο άτομα και με δυσκολία την τραβήξαμε έξω», ανέφερε.

Δυστυχώς, όταν το ζευγάρι ανασύρθηκε από τη θάλασσα, ήταν ήδη αργά. Οι γιατροί στο τοπικό Κέντρο Υγείας διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό τους.

Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε λίγο αργότερα από το πλήρωμα άλλου σκάφους που προσέγγισε την περιοχή της τραγωδίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
23:45 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Ζωγράφου: Αντιμετωπίστηκε άμεσα φωτιά στην Πολυτεχνειούπολη – Ξεκίνησε από τρία διαφορετικά σημεία

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα σε υπαίθριο χώρο στην Πολυτεχνειούπολη, από άγνωστη προς ...
23:32 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος λόγω της πυρκαγιάς

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει η καταστροφική πυρκαγιά που συνεχίζει να μαίνεται στην Ανατο...
22:59 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Μηχανική βλάβη σε πλοίο που εκτελεί δρομολόγιο από Σκιάθο προς Άγιο Κωνσταντίνο

Μεγάλη ταλαιπωρία για πάνω από 100 επιβάτες λόγω μηχανικής βλάβης στο πλοίο στο οποίο επέβαινα...
22:54 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Τρίκαλα: Ιερέας 95 ετών χόρεψε πέντε συνεχόμενα τραγούδια σε εκδήλωση – ΒΙΝΤΕΟ 

Βίντεο καταγράφει έναν 95χρονο ιερέα να χορεύει παραδοσιακούς χορούς κατά την διάρκεια εκδήλωσ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια