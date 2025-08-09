Τραμπ: «Κλείδωσε» η συνάντηση με τον Πούτιν – Στην Αλάσκα την Παρασκευή 15 Αυγούστου

«Κλείδωσε» η ημερομηνία της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Την είδηση έκανε γνωστή ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, λέγοντας ότι η συνάντηση θα γίνει στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή.

«Η ιδιαίτερα αναμενόμενη συνάντησή μου με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιηθεί στην σπουδαία πολιτεία της Αλάσκα την επόμενη Παρασκευή, 15 Αυγούστου. Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες», έγραψε στην ανάρτησή του ο 47 εκλεγμένος Αμερικανός πρόεδρος.

«Είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών ώστε να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας», είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε επίσης τα ακόλουθα: «Θα έχουμε μια συνάντηση με τη Ρωσία, θα ξεκινήσουμε με τη Ρωσία. Θα ανακοινώσουμε τον τόπο. Νομίζω ότι ο τόπος (σ.σ. της συνάντησης) θα είναι πολύ δημοφιλής για πολλούς λόγους. Θα το ανακοινώσουμε λίγο αργότερα. Απλά δεν θέλω να το κάνω τώρα λόγω της σημασίας αυτού που μόλις κάναμε», δήλωσε νωρίτερα ο Τραμπ, στο περιθώριο της υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αν είναι η τελευταία ευκαιρία της Ρωσίας για ειρήνη, ανέφερε πως δεν του αρέσει να χρησιμοποιεί τον όρο «τελευταία ευκαιρία» και πως ο πρόεδρος της Ρωσίας θα θέλει πολύ να συναντηθούν το συντομότερο δυνατόν, υπονοώντας τους δασμούς με τους οποίους έχει απειλήσει τη Ρωσία και όλους όσους αγοράζουν πετρέλαιο από αυτήν, όπως την Ινδία και την Κίνα.