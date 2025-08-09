Τραμπ: Οριστικοποιήθηκε η συνάντηση με τον Πούτιν – «Ίσως χρειαστεί ανταλλαγή εδαφών για να υπάρξει συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας»

Ο 47 εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται τελικά να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Η συνάντηση αυτή θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει, κάτι το οποίο ανέφερε και ο ίδιος ο Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Λευκορωσίας.

«Είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών ώστε να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας», είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε επίσης τα ακόλουθα: «Θα έχουμε μια συνάντηση με τη Ρωσία, θα ξεκινήσουμε με τη Ρωσία. Θα ανακοινώσουμε τον τόπο. Νομίζω ότι ο τόπος (σ.σ. της συνάντησης) θα είναι πολύ δημοφιλής για πολλούς λόγους. Θα το ανακοινώσουμε λίγο αργότερα. Απλά δεν θέλω να το κάνω τώρα λόγω της σημασίας αυτού που μόλις κάναμε».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αν είναι η τελευταία ευκαιρία της Ρωσίας για ειρήνη, ανέφερε πως δεν του αρέσει να χρησιμοποιεί τον όρο «τελευταία ευκαιρία» και πως ο πρόεδρος της Ρωσίας θα θέλει πολύ να συναντηθούν το συντομότερο δυνατόν, υπονοώντας τους δασμούς με τους οποίους έχει απειλήσει τη Ρωσία και όλους όσους αγοράζουν πετρέλαιο από αυτήν, όπως την Ινδία και την Κίνα.