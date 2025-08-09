Τροχαίο στο Άργος Ορεστικό: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για να αποφύγει ένα γατάκι – 3 τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (8/8) στην επαρχιακή οδό Άργους Ορεστικού-Μανιακών, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρία νεαρά άτομα – ένας άντρας οδηγός και δύο γυναίκες – κινούταν με κατεύθυνση προς το Άργος Ορεστικό. Το ατύχημα συνέβη όταν ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ένα μικρό γατάκι που πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο. Η απότομη κίνηση του οδηγού είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου του οχήματος, το οποίο κατέληξε εκτός πορείας και ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενο χωράφι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως μετά το συμβάν, έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Καστοριάς για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τρεις επιβαίνοντες. Οι τραυματίες, οι οποίοι ήταν σε επαφή με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της διακομιδής, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Στο σημείο της σύγκρουσης βρέθηκαν και δυνάμεις της Τροχαίας Καστοριάς, οι οποίες κατέγραψαν το περιστατικό και φρόντισαν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην περιοχή.

 

