Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Χελιδόνι και Λατζόι – Σε ξενοδοχεία οι κάτοικοι της Ηράκλειας

Σε εξέλιξη είναι η προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας την Παρασκευή (8/8).

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο επίκεντρο του πύρινου κλοιού είναι κυρίως το Χελιδόνι, το Λατζόι και η Ηράκλεια, για την οποία υπήρξε εκτεταμένη επιχείρηση εκκένωσης.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και οριοθέτησης της φωτιάς, καθώς διαρκώς ξεπηδούν νέες εστίες φωτιάς.

Στο σημείο βρίσκονται κι επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος και 41 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι για τους πολίτες που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν προληπτικά τα σπίτια και τις κατοικίες τους, οι τοπικές Αρχές έχουν μισθώσει ξενοδοχεία που έχουν προς διάθεση 27 δωμάτια.