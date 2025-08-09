Αθηναΐς Νέγκα: «Μακάρι να ήμουν παρουσιάστρια ψυχαγωγίας να έβγαζα ένα σκασμό λεφτά»

Enikos Newsroom

lifestyle

Αθηναΐς Νέγκα
Πηγή: Instagram/athinaisnega

Η Αθηναϊς Νέγκα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα». Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε για την εκπομπή που παρουσιάζει ως ένα «τηλεοπτικό πείραμα», τονίζοντας ότι η τηλεόραση δεν είναι η επαγγελματική της βάση. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο χώρος της τηλεόρασης είναι απρόβλεπτος.

«Μακάρι να ήμουν παρουσιάστρια ψυχαγωγίας να έβγαζα ένα σκασμό λεφτά, αλλά δεν το έχω αυτό. Μακάρι να το είχα. Η τηλεόραση μπήκε στα 37 μου, οπότε δεν είναι η βάση μου και δε θα γίνει ποτέ η βάση μου», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Αυτά είναι τυχερά, έτσι προέκυψε το “Καλύτερα Αργά”, ως πείραμα περισσότερο το οποίο συνεχίζει να υπάρχει. Είναι κατόρθωμα να με προσεγγίσουν από μεγάλα κανάλια; Το “Καλύτερα Αργά”, αυτό το τηλεοπτικό πείραμα θα συνεχιστεί απ’ όσο ξέρω από το φθινόπωρο. Η τηλεόραση είναι ένας πάρα πολύ απρόβλεπτος χώρος».

Υπάρχουν συνεντεύξεις που την έχουν δυσκολέψει; «Το δύσκολο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και για τους δικούς τους λόγους δε θέλουν να μιλήσουν», απάντησε η Αθηναΐς Νέγκα.

