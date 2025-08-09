Σκιάθος: Οι διακοπές έγιναν εφιάλτης για μία 17χρονη τουρίστρια – Κατήγγειλε ότι την βίασε 23χρονος

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

βιασμός

Σε εφιάλτη μετατράπηκαν οι διακοπές μιας 17χρονης στην Σκιάθο, καθώς, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αστυνομικές Αρχές έπεσε θύμα βιασμού από 23χρονο άνδρα.

Η ανήλικη, σε κατάσταση σοκ, περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι το βράδυ της Πέμπτης γνώρισε έναν άνδρα μέσω κοινής παρέας και διασκέδαζαν. Λίγη ώρα αργότερα, ο 23χρονος την οδήγησε σε ιδιαίτερο χώρο όπου, όπως υποστηρίζει, την βίασε. Η γυναίκα κατήγγειλε, σύμφωνα με το thenewspaper.gr, το περιστατικό άμεσα και ο 23χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου.

Ο φερόμενος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας στον Βόλο, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση της 17χρονης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και ερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον σοβαρές καταγγελίες που έχουν καταγραφεί φέτος. Οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

