Κατερίνα Τσάβαλου: «Είχα παλίνδρομη κύηση – Στεναχωρήθηκα αλλά η φύση ξέρει»

Για την παλίνδρομη κύηση που είχε, μίλησε η Κατερίνα Τσάβαλου στην κάμερα του OPEN και στη δημοσιογράφο Σοφία Μανουσακίδου. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε με λόγια λατρείας για το παιδί της, ενώ αποκάλυψε τι της συνέβη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της πριν μείνει έγκυος ξανά.

Κατερίνα Τσάβαλου για τον χωρισμό της: «Δεν είναι πάντα εύκολο το να συνεργαζόμαστε, αλλά δεν το αφήνουμε να περάσει στο παιδί»

«Πριν κάνω το παιδί, το λέω ειλικρινά, δεν ήξερα τι θα πει απέραντη αγάπη και λατρεία και τώρα το έμαθα. Την πρώτη φορά που έμαθα ότι είμαι έγκυος, τρελάθηκα, είχα παλίνδρομη κύηση. Στεναχωρήθηκα αλλά η φύση ξέρει. Τρεις μήνες μετά έμεινα ξανά έγκυος στη λατρεία μου. Είπα: ‘Θεέ μου, σ’ ευχαριστώ!’», είπε αρχικά η Κατερίνα Τσαβάλου.

Και πρόσθεσε: «Ήμουν συνέχεια με το παιδί. Τώρα αλλάξαν οι ισορροπίες αλλά μια χαρά. Έχει περάσει ενάμισης χρόνος από το διαζύγιο. Η μικρή είναι πολύ καλά. Όταν είναι και οι δυο γονείς μαζί σε αυτό, δεν είμαστε μαζί ως ζευγάρι αλλά είμαστε η μαμά και ο μπαμπάς σου. Είναι καλύτερα τώρα με τον Δημήτρη. Είναι καλός μπαμπάς».

Η Κατερίνα Τσάβαλου ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιθυμούσε ένα δεύτερο παιδί. «Δεν θα έκανα δεύτερο παιδί, με τίποτα. Τελείωσα. Θα ήθελα έναν σύντροφο κάποια στιγμή αλλά δεν θα παντρευόμουν ξανά», κατέληξε.

