Καραμπόλα 4 οχημάτων στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Αττική Οδός- κίνηση

Καραμπόλα 4 οχημάτων έγινε πριν από λίγη ώρα στην Αττική Οδό με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απομάκρυνσης των εμπλεκόμενων οχημάτων, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο της Μαγούλας μέχρι την έξοδο προς Ελευσίνα.

Μετά το τροχαίο έκλεισε η αριστερή λωρίδα και οι υπόλοιποι οδηγοί χαμήλωσαν ταχύτητες καθώς υπήρχε μεγάλη κίνηση.

