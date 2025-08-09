Καραμπόλα 4 οχημάτων στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Καραμπόλα 4 οχημάτων έγινε πριν από λίγη ώρα στην Αττική Οδό με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απομάκρυνσης των εμπλεκόμενων οχημάτων, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο της Μαγούλας μέχρι την έξοδο προς Ελευσίνα.
Μετά το τροχαίο έκλεισε η αριστερή λωρίδα και οι υπόλοιποι οδηγοί χαμήλωσαν ταχύτητες καθώς υπήρχε μεγάλη κίνηση.
