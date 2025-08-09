Αρκαδία: Φωτιά σε δασική έκταση στο χωριό Λεοντάρι – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9:20 σε πλαγιά και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Μονής Μπούρα, κοντά στο Λεοντάρι Μεγαλόπολης.

Από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ρίχνοντας συνεχώς νερό για τον περιορισμό της φωτιάς.