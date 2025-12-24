Χριστούγεννα: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς – Πώς θα κινηθούν

Στο εορταστικούς ρυθμούς έχουν μπει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική, με ειδικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια, οι οποίες ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΣΑ και την ΣΤΑΣΥ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, τις ημέρες 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και 1 και 6 Ιανουαρίου 2026, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Παράλληλα, για τις 2 και 5 Ιανουαρίου 2026 έχει προβλεφθεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, προκειμένου να προσαρμοστεί η εξυπηρέτηση στις αυξημένες ή διαφοροποιημένες μετακινήσεις των ημερών.

Όσον αφορά στα μέσα σταθερής τροχιάς – Μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3) και Τραμ – οι συχνότητες δρομολογίων κατά την εορταστική περίοδο διαφοροποιούνται και οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων.