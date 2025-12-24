Χριστούγεννα: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς – Πώς θα κινηθούν

Σύνοψη από το

  • Ειδικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική έχουν ανακοινωθεί από τον ΟΑΣΑ και την ΣΤΑΣΥ για την εορταστική περίοδο.
  • Στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα εφαρμοστεί πρόγραμμα Κυριακής και αργιών στις 25, 26 Δεκεμβρίου και 1, 6 Ιανουαρίου, ενώ έκτακτο πρόγραμμα έχει προβλεφθεί για τις 2 και 5 Ιανουαρίου 2026.
  • Οι συχνότητες δρομολογίων σε Μετρό και Τραμ διαφοροποιούνται κατά την εορταστική περίοδο και οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μετρό Δημοτικό Θέατρο
Φωτογραφία: Intime

Στο εορταστικούς ρυθμούς έχουν μπει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική, με ειδικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια, οι οποίες ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΣΑ και την ΣΤΑΣΥ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, τις ημέρες 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και 1 και 6 Ιανουαρίου 2026, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Παράλληλα, για τις 2 και 5 Ιανουαρίου 2026 έχει προβλεφθεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, προκειμένου να προσαρμοστεί η εξυπηρέτηση στις αυξημένες ή διαφοροποιημένες μετακινήσεις των ημερών.

Όσον αφορά στα μέσα σταθερής τροχιάς – Μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3) και Τραμ – οι συχνότητες δρομολογίων κατά την εορταστική περίοδο διαφοροποιούνται και οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων.

22:57 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

