Αττική: Οι 3 περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Δείτε χάρτη

  • Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων, κυρίως στα δυτικά τμήματα, αλλά και στην Αττική όπου σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής.
  • Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη Δάφνη Αττικής με 78 mm. Ακολουθούν ο Άλιμος με 77mm και ο Βύρωνας με 75.4mm.
  • Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν και στο κέντρο της Αθήνας, πλησιάζοντας τα 60mm (58.8 mm), ενώ στο Γκάζι σημειώθηκαν 59mm βροχής.
Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων, κυρίως στα δυτικά τμήματα, αλλά και στην Αττική όπου σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη 1, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Δάφνη Αττικής με 78 mm.

Ακολουθούν, ο Άλιμος με 77mm και ο Βύρωνας Αττικής με 75.4, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr πλησίασαν τα 60mm (58.8 mm).

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη. Ειδικότερα στο Γκάζι καταγράφηκαν 59mm βροχής.

21:26 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

