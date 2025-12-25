Σοκ στην Πορτογαλία: 13χρονος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφο της μητέρας του

Τραγωδία στην Πορτογαλία, καθώς ενας 43χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον 13χρονο γιο της πρώην συντρόφου του στο Τομάρ.

Σύμφωνα με τη Daily mail, ο 13χρονος Αλφι Χάλετ δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειάς του, ενώ η μητέρα του δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια την έδεσε χειροπόδαρα.

Μόλις κατάφερε να ελευθερωθεί, η μητέρα ζήτησε βοήθεια από τους γείτονες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς είχε σημάδια από χτυπήματα.

«Ήταν πολύ φοβισμένη, είχε χτυπηθεί πολύ άσχημα στο πρόσωπο. Μου φάνηκε ότι είχε σπάσει ακόμα και τα δόντια της. Είχε πολύ αίμα στα χέρια της και πλαστικές ταινίες γύρω από τα χέρια και τους αστραγάλους της», δήλωσε ένας γείτονας.

Τόσο ο δράστης όσο και ο ανήλικος βρέθηκαν με πολλαπλά τραύματα από μαχαιρώματα.

Σύμφωνα με το CNN Portugal, ο 43χρονος Goncalo Carvalho είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για τη δολοφονία ενός άνδρα, τον οποίο μαχαίρωσε 35 φορές. Ο Carvalho παρέμεινε σχεδόν 15 χρόνια στη φυλακή και αποφυλακίστηκε νωρίτερα για καλή συμπεριφορά.

Tragic British teen, 13, is named after being ‘stabbed to death by his mum’s violent convicted killer ex’ in Portugalhttps://t.co/fuX8svtlcV — The Sun (@TheSun) December 24, 2025

Το αντίο της ομάδας μπάσκετ του 13χρονου

Ο 13χρονος Άλφι Χάλετ τιμήθηκε από την τοπική ομάδα μπάσκετ ως «αγαπητό μέλος» της κοινότητας και επαινέθηκε για το ότι «άφησε ανεξίτηλο σημάδι» σε όλους όσους τον γνώριζαν.

Με μεγάλη λύπη ανακοίνωσαν ότι ο Άλφι είχε παίξει «τόσο καλά» σε έναν αγώνα το Σάββατο, που τώρα «φαίνεται σαν να ήξερε ότι ήταν ο τελευταίος του αγώνας».

Ο αθλητικός σύλλογος Operario Cem Soldos (SCOCS) πρόσθεσε ότι «ο σύλλογος μόλις σήμερα έγινε φτωχότερος. Θέλουμε να σου πούμε πόσο πολύ σε αγαπάμε και ότι θα είσαι πάντα στις καρδιές μας. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Η προπονήτρια μπάσκετ Άνα Μπενγκάλα πρόσθεσε: «Η αθλητική κοινότητα συγκλονίστηκε βαθιά από τον τραγικό θάνατο… θύμα μιας πράξης βίας που θεωρείται εντελώς ακατανόητη».

