Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε ουκρανικά UAV που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 16 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Σε διαδοχικές αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ο δήμαρχος της Μόσχας ανέφερε πως οι επιδρομές ουκρανικών UAV σημειώθηκαν σε μια περίοδο 17 ωρών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Πρόσκαιρα προβλήματα παρουσιάστηκαν στη λειτουργία δύο εκ των τεσσάρων αεροδρομίων που εξυπηρετούν την περιοχή της πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Στην περιφέρεια Τούλα, οι αρχές ανέφεραν 12 καταρρίψεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Συντρίμμια καταρριφθέντος drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μιλιάεφ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έπληξαν με drones ένα εργοστάσιο συνθετικού καουτσούκ στην περιφέρεια Τούλα, νότια της Μόσχας, καθώς και χώρο αποθήκευσης θαλάσσιων drones στην κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας καταρρίφθηκαν 172 drones, εκ των οποίων τα μισά σε περιοχές κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

Η Ουκρανία έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις με drones εναντίον της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές, εν είδει αντιποίνων για το μπαράζ ρωσικών πληγμάτων στην ουκρανική επικράτεια.

