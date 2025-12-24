Το όνομα Τραμπ για πρώτη φορά στα αρχεία Επστάιν – 5 συμπεράσματα από τη νέα μαζική δημοσίευση εγγράφων

Η πιο πρόσφατη δημοσίευση εγγράφων από τον φάκελο Τζέφρι Επστάιν περιέχει στοιχεία που έχουν στρέψει την προσοχή στη γνωστή σχέση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον ισχυρό χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα που έβαλε τέλος στη ζωή του το 2019.

Τουλάχιστον 8.000 νέα έγγραφα προερχόμενα από την έρευνα για τον Τζέφρι Επστάιν δόθηκαν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που κατηγορείται από την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών για παρακράτηση πληροφοριών στη δημοσίευση των ντοκουμέντων του φακέλου.

Τα αρχεία δεν αναθεωρούν τα δημόσια στοιχεία για τον Τραμπ, αν και περιέχουν υλικό που μπορεί να αποδειχθεί ενοχλητικό για τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ αρνείται εδώ και καιρό οποιαδήποτε παράνομη πράξη, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τονίζει ότι «ορισμένοι ισχυρισμοί στα αρχεία είναι εντελώς ψευδείς».

Ωστόσο, τα έγγραφα φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ομοσπονδιακοί ερευνητές τεκμηρίωσαν τη στενή σχέση του με τον Επστάιν — τι επισήμαναν, τι αμφισβήτησαν και τι τελικά άφησαν στην άκρη.

Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή αποσπασμάτων και όχι συμπερασμάτων, που κυμαίνονται από αρχεία πτήσεων έως εσωτερικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ανησυχητική αλληλογραφία που αφορά έναν άλλο καταδικασμένο παιδεραστή.

Τα ταξίδια του Τραμπ με το τζετ του Επστάιν

Η πιο συγκεκριμένη νέα λεπτομέρεια είναι ένα εσωτερικό email με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2020, στο οποίο ένας εισαγγελέας της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι τα αρχεία πτήσεων έδειχναν ότι ο Τραμπ πραγματοποίησε οκτώ ταξίδια με το ιδιωτικό τζετ του Επστάιν μεταξύ 1993 και 1996 — περισσότερα από όσα γνώριζαν οι ερευνητές εκείνη την εποχή.

Το email, που αποτελεί την πιο λεπτομερή περιγραφή μέχρι στιγμής των ταξιδιών του Τραμπ μαζί με τον Επστάιν, αναφέρει ότι η Γκισλέιν Μάξγουελ ήταν επιβάτης σε τουλάχιστον τέσσερις από αυτές τις πτήσεις. Η Μάξγουελ εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για αδικήματα που περιλαμβάνουν σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου.

Περιγράφει επίσης μια πτήση στην οποία οι μόνοι επιβάτες ήταν ο Επστάιν, ο Τραμπ και μία άγνωστη 20χρονη γυναίκα, το όνομα της οποίας είχε σβηστεί, καθώς και δύο άλλες πτήσεις στις οποίες συμμετείχαν γυναίκες που περιγράφονται ως πιθανές μάρτυρες στην υπόθεση Μάξγουελ.

Η κλήτευση στο Mar-a-Lago

Τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα δείχνουν ότι οι εισαγγελείς εξέδωσαν κλήτευση τον Νοέμβριο του 2021 στο παραθαλάσσιο κλαμπ Mar-a-Lago του Τραμπ στη νότια Φλόριντα, ζητώντας αρχεία σχετικά με την υπόθεση της κυβέρνησης κατά της Μάξγουελ.

Συνημμένη ήταν μια επιστολή με ημερομηνία Φεβρουαρίου 2015, με επιστολόχαρτο του Mar-a-Lago, στην οποία οι υπεύθυνοι του κλαμπ αναφέρουν ότι δεν διαθέτουν τα αρχεία απασχόλησης από το 1999 έως το 2001 που ζητούσαν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Η παρουσία μιας κλήτευσης δεν υποδηλώνει παράνομη πράξη εκ μέρους του παραλήπτη, αλλά δείχνει ότι οι ερευνητές ζήτησαν επίσημα πληροφορίες από την ιδιοκτησία του Τραμπ κατά τη διάρκεια της έρευνας τους για τη Μάξγουελ.

Η «άφαντη» φωτογραφία Τραμπ-Μάξγουελ

Ένα πρόσφατα email που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αναφέρει ότι κάποιος που εξέταζε δεδομένα που είχαν ληφθεί από το κινητό τηλέφωνο του στενού συνεργάτη του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, βρήκε μια «εικόνα του Τραμπ και της Γκισλέιν Μάξγουελ». Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε την αναφορά, ενώ η ίδια η φωτογραφία έχει αφαιρεθεί.

Οι ισχυρισμοί που το Υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτηρίζει «ψευδείς»

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προειδοποίησε ρητά ότι ορισμένοι ισχυρισμοί εναντίον του Τραμπ σε έγγραφα που υποβλήθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις εκλογές του 2020 ήταν «ψευδείς και σενσασιοναλιστικοί».

Η δέσμη των πρόσφατα δημοσιευμένων αρχείων περιγράφει «πληροφορίες» που συγκέντρωσε το FBI σχετικά με τον Τραμπ και τα πάρτι της εποχής του Επστάιν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, χωρίς να υπάρχει σαφής ένδειξη στα έγγραφα για περαιτέρω έρευνα ή επιβεβαίωση.

Μια πληροφορία από τον Οκτώβριο του 2020 ισχυρίζεται ότι ο Επστάιν διοργάνωσε ένα πάρτι το 2000, όπου ένα άτομο ονόματι Ghislaine Villeneuve έφερε έναν πληροφοριοδότη. Κάποιος στο πάρτι είπε ότι ο Τραμπ «τους είχε προσκαλέσει όλους σε ένα πάρτι στο Mar-a-Lago» και ο πληροφοριοδότης ανέφερε ότι ήθελε να πάει, αλλά της είπαν ότι «δεν ήταν τέτοιο πάρτι – ήταν για ιερόδουλες».

Το έγγραφο δεν επιβεβαιώνει την παρακολούθηση και παραμένει ανεπιβεβαίωτο.

Η κάρτα προς τον καταδικασμένο παιδεραστή Λάρι Νάσαρ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι μια χειρόγραφη επιστολή ή κάρτα μεταξύ των πρόσφατα δημοσιευμένων εγγράφων – που φέρεται να είναι από τον Επστάιν προς τον Λάρι Νάσαρ, τον γιατρό που εκτίει ισόβια κάθειρξη για την σεξουαλική κακοποίηση εκατοντάδων κοριτσιών – είναι μεταξύ των ψευδών ισχυρισμών και των πλαστών στοιχείων.

Το μήνυμα φαίνεται να έχει σταλεί τον Αύγουστο του 2019, τον μήνα που ο Επστάιν αυτοκτόνησε – αν και αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν ότι η σφραγίδα του ταχυδρομείου, η διεύθυνση αποστολέα και η παράλειψη του αριθμού κρατουμένου υποδηλώνουν ότι μπορεί να μην είναι γνήσιο.

Πρόσθεσαν ότι ο γραφικός χαρακτήρας της κάρτας δεν φαίνεται να ταιριάζει με αυτόν του Επστάιν.

Στο χειρόγραφο σημείωμα αναφέρεται ότι «ο πρόεδρός μας συμμερίζεται επίσης την αγάπη μας για τα νεαρά, ελκυστικά κορίτσια», μια φράση που δεν είχε επαληθευμένο πλαίσιο, αλλά είχε τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης λόγω του γραφικού της ύφους. Η επιστολή ξεκινούσε ως εξής: «Όπως γνωρίζετε ήδη, έχω πάρει τον “σύντομο δρόμο” για το σπίτι». Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν εκλάβει τη φράση ως ένα σκοτεινό ευφημισμό για την αυτοκτονία του Επστάιν.