Πασχάλης: «Όταν πρωτοβγήκαμε με τους Olympians το 1966 έγινε κυριολεκτικά επανάσταση» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Πασχάλης

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» ήταν το πρωί της Κυριακής ο Πασχάλης, ο οποίος αναφέρθηκε στη γέννηση της ελληνικής ποπ με τους Olympians, καθώς και τον ρόλο των ραδιοπειρατών.

«Το 1966, όταν πρωτοβγήκαμε με τους Olympians και κάναμε τον πρώτο μας δίσκο, τον “Τρόπο”, έγινε κυριολεκτικά επανάσταση. Εκείνες οι εποχές δεν περιγράφονται εύκολα. Σε όλη την Ελλάδα ακουγόταν ο “Τρόπος” και καθιερώθηκε ένα άλλο είδος μουσικής. Και αυτό το είδος είναι η ελληνική ποπ μουσική» δήλωσε αρχικά ο Πασχάλης.

«Η συγκυρία των ραδιοπειρατών εκείνη την εποχή ήταν φοβερή για μας, πολύ βοηθητική. Ήρθε σαν δώρο. Ήταν νέα παιδιά που έκαναν εκπομπές και όλοι άκουγαν κάποιον ραδιοπειρατή. Έτσι γεννήθηκε και απλώθηκε αυτό το είδος» πρόσθεσε.

«Ο τρόπος που τραγουδούσα τα τραγούδια μου, τα ελληνικά λόγια, ήταν αυτός που κέρδισε το κοινό. Τα άκουγε όπως άκουγε και τα ξένα. Δεν του ήταν ξένα. [..] Στην καρδιά και στο θυμικό. Εκεί ήταν ο στόχος. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Γι’ αυτό και αυτή η μουσική μίλησε σε γενιές ολόκληρες», κατέληξε ο γνωστός τραγουδιστής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ώρα αντέχουν οι άνδρες στο σεξ ανάλογα με την ηλικία – Ποιοι κατέχουν την πρωτιά;

Γκρίζα μαλλιά: Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν ενέσεις που επαναφέρουν το φυσικό χρώμα

Άκης Σκέρτσος: 4 πλεονάσματα που κατακτήσαμε και 8 ελλείμματα που πρέπει να θεραπεύσουμε

Καμπανάκι κινδύνου στη διεθνή ναυσιπλοΐα από το πλήγμα σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μεσόγειο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:57 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Φάνης Μουρατίδης: Το επικό περιστατικό με τον Μόργκαν Φρίμαν – «Του τραγουδούσα το “Happy Birthday” και βγήκε ο γιος μου με το σώβρακο»

Ένα επικό περιστατικό που βίωσε με τον Μόργκαν Φρίμαν και τον γιο του, αποκάλυψε στην εκπομπή ...
01:57 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Μαίρη Συνατσάκη: Αποκάλυψε τον λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου – «Ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά»

Η Μαίρη Συνατσάκη ήταν καλεσμένη στο podcast του Fipster και αποκάλυψε τον λόγο που έκανε unfo...
19:30 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Μπριζίτ Μπαρντό: Η επίσκεψή της στην Ελλάδα και τα μπάνια στην Ύδρα – Η γνωριμία της με τον Γιάννη Σπανό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα (28/12), είχε επισκεφθεί τη χώρα μας στις 1...
16:17 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Και ο Θεός έπλασε τη… Μπριζίτ Μπαρντό: Η κινηματογραφική ζωή και η αγάπη για τα ζώα – «Είναι εύκολα θηράματα, όπως ήμουν εγώ σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου»

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία απασχόλησε τα φώτα της δημοσιότητας από 15 ετών, και το όνομά της έ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα