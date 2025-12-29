Πασχάλης: «Όταν πρωτοβγήκαμε με τους Olympians το 1966 έγινε κυριολεκτικά επανάσταση» – ΒΙΝΤΕΟ

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» ήταν το πρωί της Κυριακής ο Πασχάλης, ο οποίος αναφέρθηκε στη γέννηση της ελληνικής ποπ με τους Olympians, καθώς και τον ρόλο των ραδιοπειρατών.

«Το 1966, όταν πρωτοβγήκαμε με τους Olympians και κάναμε τον πρώτο μας δίσκο, τον “Τρόπο”, έγινε κυριολεκτικά επανάσταση. Εκείνες οι εποχές δεν περιγράφονται εύκολα. Σε όλη την Ελλάδα ακουγόταν ο “Τρόπος” και καθιερώθηκε ένα άλλο είδος μουσικής. Και αυτό το είδος είναι η ελληνική ποπ μουσική» δήλωσε αρχικά ο Πασχάλης.

«Η συγκυρία των ραδιοπειρατών εκείνη την εποχή ήταν φοβερή για μας, πολύ βοηθητική. Ήρθε σαν δώρο. Ήταν νέα παιδιά που έκαναν εκπομπές και όλοι άκουγαν κάποιον ραδιοπειρατή. Έτσι γεννήθηκε και απλώθηκε αυτό το είδος» πρόσθεσε.

«Ο τρόπος που τραγουδούσα τα τραγούδια μου, τα ελληνικά λόγια, ήταν αυτός που κέρδισε το κοινό. Τα άκουγε όπως άκουγε και τα ξένα. Δεν του ήταν ξένα. [..] Στην καρδιά και στο θυμικό. Εκεί ήταν ο στόχος. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Γι’ αυτό και αυτή η μουσική μίλησε σε γενιές ολόκληρες», κατέληξε ο γνωστός τραγουδιστής.