Συντριβή Falcon στην Τουρκία: Έκκληση από την οικογένεια της Ελληνίδας αεροσυνοδού να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού της σορού της 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Έκκληση κάνει η οικογένεια της Ελληνίδας αεροσυνοδού που έχασε τη ζωή της στη συντριβή ιδιωτικού τζετ Falcon-50 στην Άγκυρα, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες προκειμένου να επαναπατριστεί η σορός της άτυχης γυναίκας.

Η 95χρονη γιαγιά της, που μέσα σε λίγα χρόνια έχασε και τα 2 της παιδιά και τώρα την εγγονή της, ζητά και εκείνη να μεσολαβήσουν οι ελληνικές Αρχές, ώστε γρήγορα να επαναπατριστεί η σορός της, προκειμένου να την αποχαιρετήσει.

«Πριν από δύο ημέρες παρέδωσαν τις σορούς των αξιωματούχων από την Λιβύη»

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, όπως αναφέρει η οικογένειά της: «Κάνουμε έκκληση να επιστρέψει η Μαρία μας στην Ελλάδα. Η 95χρονη γιαγιά μας εκλιπαρεί να επιστρέψει η σορός της για να μπορέσει να την αποχαιρετήσει».

Από την μεριά του, ο σύντροφός της τονίζει: «Ξέρουμε ότι πριν από δύο ημέρες παρέδωσαν τις σορούς των αξιωματούχων από την Λιβύη που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Όμως, δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πλήρωμα, δηλαδή τους δύο Γάλλους πιλότους και τη Μαρία».

«Οι κηδείες των άλλων επιβαινόντων έχουν ήδη γίνει»

Όπως ακόμη λέει στον ΑΝΤ1 ο αδελφός της Ελληνίδας αεροσυνοδού, ακόμη δεν έχει κληθεί από τις τουρκικές Αρχές να δώσει γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση της σορού. Ο ίδιος επισημαίνει: «Η αεροπορική εταιρεία μας ενημέρωσε σήμερα ότι βρίσκεται κλιμάκιό τους στην Άγκυρα, αλλά οι τουρκικές Αρχές δεν δίνουν άδεια πρόσβασης στο σημείο. Η ελληνική πρεσβεία μας λέει να περιμένουμε. Οι κηδείες των άλλων επιβαινόντων έχουν ήδη γίνει, γιατί δεν δίνουν και τους δικούς μας ανθρώπους;».

Σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, συνεχίζονται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ενέργειες για τον επαναπατρισμό της σορού της άτυχης Ελληνίδας.

 

21:16 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

