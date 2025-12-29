Σάμoς: Νεκρός εντοπίστηκε ένας από τους τέσσερις αγνοούμενους μετανάστες

  • Νεκρός ανασύρθηκε ένας εκ των τεσσάρων μεταναστών που αγνοούνται σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.
  • Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό 26 μεταναστών στη χερσαία περιοχή Πεταλίδες Σάμου, οι οποίοι ανέφεραν την ύπαρξη τεσσάρων αγνοουμένων στη θάλασσα.
  • Διεξάγεται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή πλωτού ανοικτής θαλάσσης του λιμενικού, ελικοπτέρου και ιδιωτικού σκάφους, σε περιοχή με ανέμους 5 μποφόρ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νεκρός  ανασύρθηκε ένας εκ των τεσσάρων μεταναστών που αγνοούνται σε θαλάσσια περιοχή βόρεια τη Σάμου κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης από το λιμενικό σώμα.

Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό 26 μεταναστών στη χερσαία περιοχή Πεταλίδες Σάμου, οι οποίοι ανέφεραν την ύπαρξη τεσσάρων αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή της βόρειας Σάμου, από στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι ισχύος 5 μποφόρ.

Η επιχείρηση διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός πλωτού ανοικτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος – ελληνικής ακτοφυλακής, ενός ελικοπτέρου αλλά και ιδιωτικού σκάφους, καθώς και στελεχών του λιμενικού που επιχειρούν από ξηράς.

