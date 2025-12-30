ΑΕΚ: Η Σλάβια Σόφιας ανακοίνωσε την μεταγραφή του Γκεοργκίεφ στην «Ένωση»

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την πρώτη της κίνηση για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, καθώς η Σλάβια Σόφιας επισημοποίησε τη μεταγραφή του Μάρτιν Γκεοργκίεφ στον ΑΕΚ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Η Ένωση έκλεισε τον 20χρονο Βούλγαρο αμυντικό, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως ως στόπερ και μπορεί να καλύψει και τη θέση του δεξιού μπακ, επενδύοντας περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ.

Η μεταγραφή του Γκεοργκίεφ αποτελεί την πρώτη επίσημη προσθήκη των Κιτρινόμαυρων ενόψει Ιανουαρίου και σηματοδοτεί την έναρξη των κινήσεων της ομάδας στην αγορά.

Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συμφωνίας, η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στην ενίσχυση τόσο στη θέση του φορ όσο και σε εκείνη του αμυντικού χαφ, με τον μεταγραφικό σχεδιασμό να συνεχίζεται.

Παράλληλα, ο Βούλγαρος αμυντικός αναμένεται να δώσει το παρών στην προπόνηση της ομάδας στα Σπάτα την Τρίτη (30/12), ώστε να ξεκινήσει άμεσα το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Η ανακοίνωση της Σλάβια Σόφιας

«Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ μετακομίζει από τη Σλάβια στην ΑΕΚ. Το συμβόλαιό του είναι τετραετές. Ο νεαρός των “λευκών” και αγαπημένος του κοινού εκπλήρωσε το καθήκον του απέναντι στην ομάδα της έδρας του και θα επιδιώξει την εξέλιξη στο δυνατό ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μάρτιν έπαιξε 91 παιχνίδια και σκόραρε 4 γκολ με την αγαπημένη του ομάδα. Καλή τύχη και μόνο Σλάβια!».