Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ σκέφτονται πολύ σοβαρά να πουλήσουν μαχητικά F-35 στην Τουρκία – «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ»

  • Οι ΗΠΑ «σκέφτονται πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο να επανεξεταστεί η πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».
  • Η Τουρκία είχε αποβληθεί από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά των ρωσικών S-400 και έκτοτε προσπαθεί να επιστρέψει σε αυτό.
Το ενδεχόμενο να επανεξεταστεί η πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία, έθεσαν στο επίκεντρο των δηλώσεών τους οι ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκαλύπτει ότι «σκέφτονται πολύ σοβαρά» μια τέτοια κίνηση. Η τοποθέτηση έγινε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όταν τέθηκε στον Νετανιάχου ερώτηση για τη στάση του Ισραήλ απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Τραμπ παρενέβη, απαντώντας ο ίδιος. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».

Υπενθυμίζεται πως η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35, ύστερα από την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον. Έκτοτε, η Άγκυρα προσπαθεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα, αλλά η τελική απόφαση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον Αμερικανό πρόεδρο.

