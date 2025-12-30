Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ σκέφτονται πολύ σοβαρά να πουλήσουν μαχητικά F-35 στην Τουρκία – «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ»

Το ενδεχόμενο να επανεξεταστεί η πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία, έθεσαν στο επίκεντρο των δηλώσεών τους οι ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκαλύπτει ότι «σκέφτονται πολύ σοβαρά» μια τέτοια κίνηση. Η τοποθέτηση έγινε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όταν τέθηκε στον Νετανιάχου ερώτηση για τη στάση του Ισραήλ απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Τραμπ παρενέβη, απαντώντας ο ίδιος. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».

Trump on whether he’ll sell F-35 jets to Türkiye: We are thinking about it very seriously. When the same question was asked to Netanyahu, Trump said: I promise they’ll never use them on Israel. pic.twitter.com/0VCK9qj3Cc — Clash Report (@clashreport) December 29, 2025

Υπενθυμίζεται πως η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35, ύστερα από την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον. Έκτοτε, η Άγκυρα προσπαθεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα, αλλά η τελική απόφαση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον Αμερικανό πρόεδρο.