Ντόναλντ Τραμπ: Στήριξη σε νέες ισραηλινές επιθέσεις αν το Ιράν επιμείνει στο πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα υποστήριζε περαιτέρω επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν η Τεχεράνη απορρίψει νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα και συνεχίσει την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο ιδιωτικό του κλαμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει δραστηριότητες που είχαν ανασταλεί μετά τις αμερικανικές επιδρομές σε τρεις κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις, πριν από έξι μήνες. Σε αυτό το πλαίσιο, προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε δυναμική απάντηση.

«Ελπίζω πως δεν προσπαθούν να το ξαναφτιάξουν», συνέχισε, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν αναφερόταν στο πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων ή στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, που κατ’ αυτόν «εξαλείφθηκε ολοσχερώς» τον Ιούνιο, «διότι, αν ισχύει αυτό, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να εξαλείψουμε πολύ γρήγορα αυτόν τον επανεξοπλισμό».

Under Iran’s defense doctrine, responses are set before threats materialize. Iran’s ‌#Missile_Capability⁩ and defense are not containable or permission-based. Any aggression will face an immediate ‌#Harsh_Response⁩ beyond its planners’ imagination. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) December 29, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ακόμη πως αυτό θα γίνει ακόμη πιο επείγον αν οι διπλωματικές προσπάθειες για να επιβραδυνθεί το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας αποτύχουν. «Θα το κάνουμε αμέσως», διεμήνυσε αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέας επίθεσης.

Ο Αλί Σαμχανί, κορυφαίος σύμβουλος για τις στρατιωτικές υποθέσεις του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, αντέδρασε με μήνυμά του μέσω X, τονίζοντας πως οι πυραυλικές και αμυντικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας «δεν είναι περιορίσιμες και δεν χρειαζόμαστε άδεια για αυτές».

«Οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί με άμεση, σκληρή ανταπόδοση που θα ξεπερνά τη φαντασία αυτών που τη σχεδιάζουν», συμπλήρωσε.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε πόλεμο 12 ημερών εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο, βομβαρδίζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μονάδες του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της χώρας. Οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν στον πόλεμο λίγο πριν από το τέλος του, πλήττοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά.

Παρότι κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, την οποία ανακοίνωσε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν διαφαίνεται διπλωματική λύση στη διένεξη ανάμεσα στα δυο κράτη, ορκισμένους εχθρούς, και κυκλοφορεί έντονη σεναριολογία σε μέσα ενημέρωσης περί επανέναρξης του πολέμου.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου επισημαίνει ότι η Τεχεράνη συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την ανάπτυξη και ενίσχυση του πυραυλικού της οπλοστασίου, το οποίο το Ισραήλ θεωρεί σοβαρή απειλή για την ασφάλειά του.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, dpa