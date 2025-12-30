Αινείας Τσαμάτης: «Στη δουλειά μας υπάρχουν πολλοί Αλβανοί, Βαλκάνιοι, αλλά δεν είναι πια αυτό η ταυτότητά σου»

Ο Αινείας Τσαμάτης παραχώρησε συνέντευξη στη Μυρτώ Λοβέρδου και στο «Βήμα της Κυριακής», με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση «Λεωφορείον ο πόθος». Ο ηθοποιός μίλησε για τη διαδρομή του στην τέχνη, για το πώς βίωσε την ανάγκη αποδοχής και πώς κατόρθωσε, σταδιακά, να απελευθερωθεί από τα στερεότυπα που ακολουθούν την ταυτότητα ενός ανθρώπου.

Ο ίδιος εξήγησε πως από νωρίς κατάλαβε ότι το θέατρο – όπως και η τέχνη γενικότερα – είναι ένας χώρος πιο ελεύθερος, πιο ανοιχτός στην αποδοχή. «Το είχα ήδη καταλάβει με τη μουσική. Στη δουλειά μας υπάρχουν πολλοί Αλβανοί, Βαλκάνιοι, αλλά δεν είναι πια αυτό η ταυτότητά σου. Με τη σχολή σταμάτησαν όλα αυτά, γιατί σταμάτησε και η αγωνία επιβεβαίωσης. Αποδέχτηκα ότι είμαι αυτός που είμαι», ανέφερε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς οδηγήθηκε και σε έναν πιο πολιτικό χώρο, συγκεκριμένα στον αναρχικό χώρο, τον οποίο χαρακτήρισε πιο απελευθερωμένο. «Σαν να φρόντισα δηλαδή να βρει ο εαυτός μου το μέρος όπου θα είναι αποδεκτός», είπε, επισημαίνοντας πως σταδιακά μετακινήθηκε προς κάτι ουμανιστικό και ανθρωποκεντρικό, τόσο ως ιδεολογία όσο και ως στάση ζωής.

Ο Αινείας Τσαμάτης στάθηκε και στον τρόπο που βλέπει πλέον τη δουλειά του στο θέατρο, εξηγώντας ότι πάνω απ’ όλα τον ενδιαφέρει με ποιους θα συνεργαστεί. «Ξεπέρασα το ποιος είσαι, από πού είσαι, τι είσαι. Μπορείς να αφήσεις ένα αποτύπωμα ανθρωπιάς; Άσε κάτι όμορφο και φύγε. Αυτό είναι που μετράει», δήλωσε χαρακτηριστικά.