Εορταστική αγορά: Με… φειδώ τα ψώνια των καταναλωτών εξαιτίας της ακρίβειας

Η εορταστική αγορά έχει μπει στην τελική ευθεία λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, με αυξημένη κίνηση στους εμπορικούς δρόμους, αλλά με τους καταναλωτές να εμφανίζονται πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τέσσερις στους δέκα ξόδεψαν λιγότερα από πέρυσι για χριστουγεννιάτικα δώρα, επιλέγοντας προϊόντα χαμηλότερης αξίας και μετρώντας κάθε ευρώ.

Η αγορά μετρά αντίστροφα για την Πρωτοχρονιά, καθώς οι καταναλωτές κάνουν τα τελευταία ψώνια της χρονιάς, ενώ η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί μέχρι την Τετάρτη. Παρά την εικόνα αυξημένης παρουσίας στα καταστήματα, το πορτοφόλι παραμένει συγκρατημένο. «Αν δεν ψωνίσεις αυτές τις ημέρες, πότε θα ψωνίσεις; Το θέμα είναι τι ψωνίζουν και τι βαστάει η τσέπη;», λέει ένας καταναλωτής στην κάμερα του ANT1.

Στις εμπορικές πιάτσες επικρατεί έντονη κινητικότητα, βοηθούμενη και από τον καλό καιρό, όμως οι αγορές γίνονται με μεγάλη φειδώ και μετά από εξαντλητική έρευνα αγοράς. Οι καταναλωτές δηλώνουν ότι ελέγχουν προσεκτικά τις επιλογές τους και περιορίζουν τα έξοδα όπου μπορούν. «Ναι, είμαστε πιο προσεκτικοί. Γενικά προσέχουμε όλες τις αγορές.», λέει μία καταναλώτρια.

Η εμπορική κίνηση φέτος κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με την περσινή, με τη βασική διαφοροποίηση να εντοπίζεται στην αξία των προϊόντων. Οι καταναλωτές στράφηκαν σε πιο οικονομικές λύσεις, όπως επισημαίνουν οι έμποροι. «Φέτος η εμπορική κίνηση κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με την περσινή, με τη μόνη διαφορά ότι τα προϊόντα που επέλεξαν οι καταναλωτές ήταν φθηνότερης αξίας.», είπε ένας έμπορος στον ANT1.

Σύμφωνα με την αγορά, για δώρα, καλλυντικά και βιβλία, 4 στους 10 θα ξοδέψουν λιγότερα από πέρυσι. Το οικονομικό πλαίσιο πιέζει τα νοικοκυριά, τα οποία προσαρμόζουν το budget τους στις ανάγκες της κάθε οικογένειας. «Ανάλογα με την οικογένεια και το budget, νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο γενικότερα.», είπε στην κάμερα του ANT1 μία καταναλώτρια.

Την τελευταία Κυριακή του χρόνου, ο κόσμος κατευθύνθηκε στα εμπορικά κέντρα για αγορές της τελευταίας στιγμής ενόψει Πρωτοχρονιάς. Παρά τη σχετικά υποτονική εικόνα της αγοράς κατά την εορταστική περίοδο, που αποδίδεται κυρίως στη μειωμένη αγοραστική δύναμη, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι φέτος θα δαπανηθούν σημαντικά ποσά: για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη 670 εκατομμύρια ευρώ, για ρούχα 620 εκατομμύρια ευρώ, για παπούτσια 310 εκατομμύρια ευρώ, για παιχνίδια 270 εκατομμύρια ευρώ, για καλλυντικά 230 εκατομμύρια ευρώ, για ρολόγια 180 εκατομμύρια ευρώ και για βιβλία 140 εκατομμύρια ευρώ.

Παρά τις περικοπές, προτεραιότητα παραμένουν τα παιδιά, όπως λένε οι ίδιοι οι καταναλωτές. «Για τα παιδιά, δυστυχώς, δεν μειώνουμε· για εμάς μειώνουμε καμιά φορά. Πέρσι, δηλαδή, ξοδέψαμε γύρω στα 350, ήταν 100 ευρώ πάνω.», αναφέρουν στην κάμερα του ANT1.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι φέτος στις γιορτές θα δαπανηθούν 2,5% έως 5% περισσότερα χρήματα σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω ακρίβειας και αυξήσεων τιμών, ενώ σε όρους τεμαχίων οι αγορές παραμένουν ίδιες ή λιγότερες. Ο τζίρος του λιανικού εμπορίου στις γιορτές αναμένεται να κινηθεί από 4 έως 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. «Έχουμε βάλει από παππούδες, γιαγιάδες, όπως μπορεί ο καθένας να βοηθήσει», λέει μία καταναλώτρια στον ANT1.

Αμέσως μετά τις γιορτές, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται στις χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις 12 Ιανουαρίου και να διαρκέσουν έως το τέλος Φεβρουαρίου, δίνοντας ανάσα τόσο στους καταναλωτές όσο και στους εμπόρους.