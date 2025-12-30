Ακίνητα: Μέχρι 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις στο Ε9 – Οι κινήσεις που μειώνουν τον ΕΝΦΙΑ έως και 90%

Περιθώριο έως τις 31 Ιανουαρίου έχουν οι φορολογούμενοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους στο έντυπο Ε9. Οι αλλαγές αυτές είναι κρίσιμες, καθώς επηρεάζουν άμεσα το ποσό του ΕΝΦΙΑ.

Όσοι δεν εντοπίσουν και δεν διορθώσουν τα λάθη τους, κινδυνεύουν να βρεθούν με «φουσκωμένο» εκκαθαριστικό, ακόμη και κατά 90%. Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet στα τέλη Φεβρουαρίου και η πληρωμή του φόρου θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2026, σε 12 μηνιαίες δόσεις έως και τον Φεβρουάριο του 2027.

Η τροποποιητική δήλωση Ε9 πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2026, μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία που έχουν καταχωρήσει, καθώς υπάρχουν δέκα βασικά λάθη που επιβαρύνουν άδικα τον φόρο:

Αναγραφή βοηθητικών χώρων ως κύριων, γεγονός που ακυρώνει την προβλεπόμενη έκπτωση 90%. Δήλωση υπόγειων χώρων ως κύριων, με αποτέλεσμα υψηλότερη φορολόγηση. Αναγραφή περισσότερων τετραγωνικών, είτε σε κύριους είτε σε βοηθητικούς χώρους. Απουσία κωδικού ορόφου, που οδηγεί στην αυτόματη εφαρμογή του υψηλότερου συντελεστή του 6ου ορόφου. Παράλειψη των κωδικών για κενά, ημιτελή ή μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα, στερώντας την έκπτωση 60%. Μη δήλωση γεωργικού κτίσματος ή αποθήκης, με αποτέλεσμα το ακίνητο να θεωρείται κατοικία και ο φόρος να αυξάνεται έως και πέντε φορές. Λάθος στο έτος αποπεράτωσης αντί για το έτος οικοδομικής άδειας, οδηγώντας σε αυξημένο φόρο. Ανακριβής ή ελλιπής δήλωση εμπράγματου δικαιώματος, όπως πλήρης ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία. Απουσία ποσοστού συνιδιοκτησίας, που μεταφράζεται σε 100% κυριότητα και πλήρη επιβάρυνση. Δήλωση παταριού με εσωτερική σκάλα στους κύριους χώρους, επιβαρύνοντας αδίκως τη φορολογική υποχρέωση.

Για να προχωρήσουν σε διορθώσεις, οι φορολογούμενοι μπαίνουν με τους προσωπικούς τους κωδικούς στο myAADE και ακολουθούν τα εξής βήματα:

Επιλέγουν το έτος υποβολής του Ε9 και στη συνέχεια δημιουργούν νέα δήλωση για τις απαραίτητες μεταβολές.

Μπορούν να προσθέσουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν ακίνητα στους πίνακες 1 (για κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (για αγροτεμάχια).

Σε νέα προσθήκη ακινήτου, συμπληρώνουν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία, όπως τετραγωνικά, εμπράγματο δικαίωμα, ποσοστό συνιδιοκτησίας και κάνουν γεωγραφικό εντοπισμό είτε με χειροκίνητη επιλογή, είτε μέσω του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού.

Σε περίπτωση μεταβολής ακινήτου, τροποποιούνται μόνο τα στοιχεία που απαιτούν αλλαγή.

Από το 2013 και μετά, απαιτείται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ρεύματος στα κτίσματα με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

Από το 2014, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής ή μεταβολής, πρέπει να δηλώνονται στοιχεία συμβολαίων (όπως αριθμός και ημερομηνία), ΑΦΜ συμβολαιογράφου, στοιχεία διαθήκης αν υπάρχει, και ημερομηνία θανάτου.

Ενδέχεται να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλιπών στοιχείων.

Όλες οι ενέργειες αποθηκεύονται προσωρινά και στο τέλος ο χρήστης επιλέγει την οριστική υποβολή και, εφόσον το επιθυμεί, τη μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα μέσα στο 2025, πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, ώστε να αποτυπωθεί σωστά η νέα περιουσιακή τους κατάσταση και να υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ του 2026. Αντίθετα, δεν χρειάζεται να προβούν σε ενέργεια όσοι έκαναν ψηφιακές μεταβιβάσεις μέσω της εφαρμογής myProperty, καθώς οι αλλαγές πέρασαν αυτόματα στο Ε9.

Ειδικότερα, υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις είναι όσοι μέσα στο έτος: