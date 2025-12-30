Ακίνητα: Μέχρι 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις στο Ε9 – Οι κινήσεις που μειώνουν τον ΕΝΦΙΑ έως και 90%

Σύνοψη από το

  • Περιθώριο έως τις 31 Ιανουαρίου έχουν οι φορολογούμενοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους στο έντυπο Ε9, καθώς οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν άμεσα το ποσό του ΕΝΦΙΑ.
  • Όσοι δεν εντοπίσουν και δεν διορθώσουν τα λάθη τους, κινδυνεύουν να βρεθούν με «φουσκωμένο» εκκαθαριστικό, ακόμη και κατά 90%. Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet στα τέλη Φεβρουαρίου.
  • Ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία που έχουν καταχωρήσει, καθώς δέκα βασικά λάθη μπορούν να επιβαρύνουν άδικα τον φόρο, ιδίως για όσους απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα εντός του 2025.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

Αθήνα σπίτια ακίνητα
Φωτογραφία: Unsplash

Περιθώριο έως τις 31 Ιανουαρίου έχουν οι φορολογούμενοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους στο έντυπο Ε9. Οι αλλαγές αυτές είναι κρίσιμες, καθώς επηρεάζουν άμεσα το ποσό του ΕΝΦΙΑ.

Όσοι δεν εντοπίσουν και δεν διορθώσουν τα λάθη τους, κινδυνεύουν να βρεθούν με «φουσκωμένο» εκκαθαριστικό, ακόμη και κατά 90%. Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet στα τέλη Φεβρουαρίου και η πληρωμή του φόρου θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2026, σε 12 μηνιαίες δόσεις έως και τον Φεβρουάριο του 2027.

Η τροποποιητική δήλωση Ε9 πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2026, μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία που έχουν καταχωρήσει, καθώς υπάρχουν δέκα βασικά λάθη που επιβαρύνουν άδικα τον φόρο:

  1. Αναγραφή βοηθητικών χώρων ως κύριων, γεγονός που ακυρώνει την προβλεπόμενη έκπτωση 90%.
  2. Δήλωση υπόγειων χώρων ως κύριων, με αποτέλεσμα υψηλότερη φορολόγηση.
  3. Αναγραφή περισσότερων τετραγωνικών, είτε σε κύριους είτε σε βοηθητικούς χώρους.
  4. Απουσία κωδικού ορόφου, που οδηγεί στην αυτόματη εφαρμογή του υψηλότερου συντελεστή του 6ου ορόφου.
  5. Παράλειψη των κωδικών για κενά, ημιτελή ή μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα, στερώντας την έκπτωση 60%.
  6. Μη δήλωση γεωργικού κτίσματος ή αποθήκης, με αποτέλεσμα το ακίνητο να θεωρείται κατοικία και ο φόρος να αυξάνεται έως και πέντε φορές.
  7. Λάθος στο έτος αποπεράτωσης αντί για το έτος οικοδομικής άδειας, οδηγώντας σε αυξημένο φόρο.
  8. Ανακριβής ή ελλιπής δήλωση εμπράγματου δικαιώματος, όπως πλήρης ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία.
  9. Απουσία ποσοστού συνιδιοκτησίας, που μεταφράζεται σε 100% κυριότητα και πλήρη επιβάρυνση.
  10. Δήλωση παταριού με εσωτερική σκάλα στους κύριους χώρους, επιβαρύνοντας αδίκως τη φορολογική υποχρέωση.

Για να προχωρήσουν σε διορθώσεις, οι φορολογούμενοι μπαίνουν με τους προσωπικούς τους κωδικούς στο myAADE και ακολουθούν τα εξής βήματα:

  • Επιλέγουν το έτος υποβολής του Ε9 και στη συνέχεια δημιουργούν νέα δήλωση για τις απαραίτητες μεταβολές.
  • Μπορούν να προσθέσουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν ακίνητα στους πίνακες 1 (για κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (για αγροτεμάχια).
  • Σε νέα προσθήκη ακινήτου, συμπληρώνουν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία, όπως τετραγωνικά, εμπράγματο δικαίωμα, ποσοστό συνιδιοκτησίας και κάνουν γεωγραφικό εντοπισμό είτε με χειροκίνητη επιλογή, είτε μέσω του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού.
  • Σε περίπτωση μεταβολής ακινήτου, τροποποιούνται μόνο τα στοιχεία που απαιτούν αλλαγή.
  • Από το 2013 και μετά, απαιτείται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ρεύματος στα κτίσματα με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.
  • Από το 2014, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής ή μεταβολής, πρέπει να δηλώνονται στοιχεία συμβολαίων (όπως αριθμός και ημερομηνία), ΑΦΜ συμβολαιογράφου, στοιχεία διαθήκης αν υπάρχει, και ημερομηνία θανάτου.
  • Ενδέχεται να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλιπών στοιχείων.
  • Όλες οι ενέργειες αποθηκεύονται προσωρινά και στο τέλος ο χρήστης επιλέγει την οριστική υποβολή και, εφόσον το επιθυμεί, τη μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.
  • Όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα μέσα στο 2025, πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, ώστε να αποτυπωθεί σωστά η νέα περιουσιακή τους κατάσταση και να υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ του 2026. Αντίθετα, δεν χρειάζεται να προβούν σε ενέργεια όσοι έκαναν ψηφιακές μεταβιβάσεις μέσω της εφαρμογής myProperty, καθώς οι αλλαγές πέρασαν αυτόματα στο Ε9.

Ειδικότερα, υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις είναι όσοι μέσα στο έτος:

  • Απέκτησαν ακίνητα μέσω αγοράς, κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής.
  • Πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα σε παιδιά ή συγγενείς.
  • Είχαν αλλαγές σε εμπράγματα δικαιώματα, όπως το είδος ή το ποσοστό κυριότητας και επικαρπίας.
  • Είχαν μεταβολές στην περιουσία τους, όπως μετατροπή ημιυπαίθριου σε κύριο χώρο, νομιμοποίηση αυθαίρετου, ανέγερση, αποπεράτωση, κατεδάφιση ή αύξηση επιφάνειας υφιστάμενου κτίσματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Μια φορά και…ένας φόνος, της Samantha Larsen μαζί Real taste & style

Το δημοφιλές χριστουγεννιάτικο δώρο που μπορεί να σας αρρωστήσει – Τι προκαλεί στον οργανισμό

ΕΝΦΙΑ: Τι θα ισχύει για το μοντέλο δόσεων το 2026 – Οι τελευταίες πληροφορίες σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών

Επίδομα ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για τους δικαιούχους- Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:51 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΕΝΦΙΑ: Θα αλλάξει το μοντέλο δόσεων το 2026; – Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Αύριο, Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για την εξόφληση της 10ης  μηνιαίας δόσ...
07:36 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα – Οι πληρωμές έως και την Παρασκευή

Το χρηματικό ποσό των 26.885.193,93 ευρώ, θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 30.450 δ...
07:11 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Επίδομα ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις σήμερα – Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις διορθώσεις που πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι προκειμένου να ...
04:40 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Εορταστική αγορά: Με… φειδώ τα ψώνια των καταναλωτών εξαιτίας της ακρίβειας

Η εορταστική αγορά έχει μπει στην τελική ευθεία λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, με αυξημέ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα