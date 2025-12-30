Σαν σήμερα 30 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1944: Ο Ανδρέας Εμπειρίκος συλλαμβάνεται στο σπίτι του από την ΟΠΛΑ και περνά λαϊκό δικαστήριο στο Περιστέρι. Ο ΕΛΑΣ τον παίρνει όμηρο, αλλά κάπου στη Θήβα δραπετεύει. Επιστρέφει στην Αθήνα, ξυπόλητος, με πληγές και με κρυοπαγήματα στα πόδια, φοβερά εξαντλημένος («Δεκεμβιανά»).

Ο Ανδρέας Εμπειρίκος συλλαμβάνεται στο σπίτι του από την ΟΠΛΑ και περνά λαϊκό δικαστήριο στο Περιστέρι. Ο ΕΛΑΣ τον παίρνει όμηρο, αλλά κάπου στη Θήβα δραπετεύει. Επιστρέφει στην Αθήνα, ξυπόλητος, με πληγές και με κρυοπαγήματα στα πόδια, φοβερά εξαντλημένος («Δεκεμβιανά»). 1947: Ψυχρός Πόλεμος: Ο βασιλιάς Μιχαήλ της Ρουμανίας αναγκάζεται σε παραίτηση από την υποστηριζόμενη από τη Σοβιετική Ένωση κομμουνιστική κυβέρνηση της Ρουμανίας.

Ψυχρός Πόλεμος: Ο βασιλιάς Μιχαήλ της Ρουμανίας αναγκάζεται σε παραίτηση από την υποστηριζόμενη από τη Σοβιετική Ένωση κομμουνιστική κυβέρνηση της Ρουμανίας. 1963: Με εισήγηση του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, διαλύεται η Βουλή και προκηρύσσονται εκλογές για τις 16 Φεβρουαρίου 1964. Η εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης ανατίθεται στον Ιωάννη Παρασκευόπουλο.

Με εισήγηση του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, διαλύεται η Βουλή και προκηρύσσονται εκλογές για τις 16 Φεβρουαρίου 1964. Η εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης ανατίθεται στον Ιωάννη Παρασκευόπουλο. 1963: Χαράσσεται η Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία. Έξι τουρκοκυπριακοί θύλακοι στη μεγαλόννησο, μετά τις δικοινοτικές ταραχές.

Χαράσσεται η Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία. Έξι τουρκοκυπριακοί θύλακοι στη μεγαλόννησο, μετά τις δικοινοτικές ταραχές. 1966: Εκδίδεται η απόφαση για τη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Καταδικάζονται για θανατηφόρο σωματική κάκωση – συνέργεια οι Σπύρος Γκοτζαμάνης (11 χρόνια), Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης (8,5 χρόνια) και για δατάραξη οικιακής ειρήνης άλλα 8 άτομα (ποινές κάτω του έτους).

Εκδίδεται η απόφαση για τη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Καταδικάζονται για θανατηφόρο σωματική κάκωση – συνέργεια οι Σπύρος Γκοτζαμάνης (11 χρόνια), Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης (8,5 χρόνια) και για δατάραξη οικιακής ειρήνης άλλα 8 άτομα (ποινές κάτω του έτους). 1970: Ο Πολ Μακάρτνεϊ με αγωγή του ζητά τη διάλυση των Beatles.

Ο Πολ Μακάρτνεϊ με αγωγή του ζητά τη διάλυση των Beatles. 1972: Πόλεμος του Βιετνάμ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σταματούν τον βαρύ βομβαρδισμό του Βορείου Βιετνάμ.

Πόλεμος του Βιετνάμ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σταματούν τον βαρύ βομβαρδισμό του Βορείου Βιετνάμ. 1975: Λήγει η Δίκη του Πολυτεχνείου. Ιωαννίδης, Βαρνάβας και Ντερτιλής καταδικάζονται σε ισόβια. 17 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ποινές φυλάκισης και κάθειρξης, ανάμεσά τους και ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 13 αθωώνονται.

Λήγει η Δίκη του Πολυτεχνείου. Ιωαννίδης, Βαρνάβας και Ντερτιλής καταδικάζονται σε ισόβια. 17 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ποινές φυλάκισης και κάθειρξης, ανάμεσά τους και ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 13 αθωώνονται. 1993: Το Ισραήλ εγκαθιδρύει διπλωματικές σχέσεις με την Αγία Έδρα.

Το Ισραήλ εγκαθιδρύει διπλωματικές σχέσεις με την Αγία Έδρα. 2006: Έκρηξη βόμβας στο αεροδρόμιο Μπαράχας της Μαδρίτης.

Γεννήσεις

1906: Σεργκέι Κορόλεφ, Σοβιετικός διαστημικός μηχανικός, από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΣΣΔ. (Θαν. 14/1/1966)

Σεργκέι Κορόλεφ, Σοβιετικός διαστημικός μηχανικός, από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΣΣΔ. (Θαν. 14/1/1966) 1946: Πάτι Σμιθ, Αμερικανίδα ρόκερ.

Πάτι Σμιθ, Αμερικανίδα ρόκερ. 1957: Νίκος Πορτοκάλογλου, Έλληνας τραγουδοποιός.

Νίκος Πορτοκάλογλου, Έλληνας τραγουδοποιός. 1978: Εβίνα Μάλτση, Ελληνίδα αθλήτρια καλαθοσφαίρισης

Εβίνα Μάλτση, Ελληνίδα αθλήτρια καλαθοσφαίρισης 1980: Χένρι Ντόμερκαντ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

Χένρι Ντόμερκαντ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής 1984: ΛεΜπρόν Τζέιμς, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

ΛεΜπρόν Τζέιμς, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής 1979: Μαρία Κορινθίου, Ελληνίδα ηθοποιός

Θάνατοι