Σαν σήμερα 30 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1944: Ο Ανδρέας Εμπειρίκος συλλαμβάνεται στο σπίτι του από την ΟΠΛΑ και περνά λαϊκό δικαστήριο στο Περιστέρι. Ο ΕΛΑΣ τον παίρνει όμηρο, αλλά κάπου στη Θήβα δραπετεύει. Επιστρέφει στην Αθήνα, ξυπόλητος, με πληγές και με κρυοπαγήματα στα πόδια, φοβερά εξαντλημένος («Δεκεμβιανά»).
- 1947: Ψυχρός Πόλεμος: Ο βασιλιάς Μιχαήλ της Ρουμανίας αναγκάζεται σε παραίτηση από την υποστηριζόμενη από τη Σοβιετική Ένωση κομμουνιστική κυβέρνηση της Ρουμανίας.
- 1963: Με εισήγηση του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, διαλύεται η Βουλή και προκηρύσσονται εκλογές για τις 16 Φεβρουαρίου 1964. Η εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης ανατίθεται στον Ιωάννη Παρασκευόπουλο.
- 1963: Χαράσσεται η Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία. Έξι τουρκοκυπριακοί θύλακοι στη μεγαλόννησο, μετά τις δικοινοτικές ταραχές.
- 1966: Εκδίδεται η απόφαση για τη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Καταδικάζονται για θανατηφόρο σωματική κάκωση – συνέργεια οι Σπύρος Γκοτζαμάνης (11 χρόνια), Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης (8,5 χρόνια) και για δατάραξη οικιακής ειρήνης άλλα 8 άτομα (ποινές κάτω του έτους).
- 1970: Ο Πολ Μακάρτνεϊ με αγωγή του ζητά τη διάλυση των Beatles.
- 1972: Πόλεμος του Βιετνάμ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σταματούν τον βαρύ βομβαρδισμό του Βορείου Βιετνάμ.
- 1975: Λήγει η Δίκη του Πολυτεχνείου. Ιωαννίδης, Βαρνάβας και Ντερτιλής καταδικάζονται σε ισόβια. 17 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ποινές φυλάκισης και κάθειρξης, ανάμεσά τους και ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 13 αθωώνονται.
- 1993: Το Ισραήλ εγκαθιδρύει διπλωματικές σχέσεις με την Αγία Έδρα.
- 2006: Έκρηξη βόμβας στο αεροδρόμιο Μπαράχας της Μαδρίτης.
Γεννήσεις
- 1906: Σεργκέι Κορόλεφ, Σοβιετικός διαστημικός μηχανικός, από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΣΣΔ. (Θαν. 14/1/1966)
- 1946: Πάτι Σμιθ, Αμερικανίδα ρόκερ.
- 1957: Νίκος Πορτοκάλογλου, Έλληνας τραγουδοποιός.
- 1978: Εβίνα Μάλτση, Ελληνίδα αθλήτρια καλαθοσφαίρισης
- 1980: Χένρι Ντόμερκαντ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής
- 1984: ΛεΜπρόν Τζέιμς, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής
- 1979: Μαρία Κορινθίου, Ελληνίδα ηθοποιός
Θάνατοι
- 1691: Ρόμπερτ Μπόιλ, Άγγλος χημικός και φιλόσοφος. Διατύπωσε τον φερώνυμο νόμο που συνδέει την πίεση με τον όγκο των αερίων (1662), καθώρισε με ακρίβεια την πυκνότητα των στερεών και υγρών και βελτίωσε πολλές χημικές μεθόδους. (Γεν. 25/1/1627)
- 1979: Ρίτσαρντ Ρότζερς, Αμερικανός συνθέτης, μέλος του περίφημου συνθετικού ντουέτου Ρότζερς & Χάμερστιν που έγραψε ιστορία στο μιούζικαλ. (Γεν. 28/6/1902)
- 2006: Σαντάμ Χουσεΐν, δικτάτορας του Ιράκ από το 1979 έως το 2003, οπότε ανατράπηκε από τους Αμερικανούς. (Γεν. 28/4/1937)
- 2009: Νίκος Κακαουνάκης, Έλληνας δημοσιογράφος
- 2021: Τάκης Μαρκόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής