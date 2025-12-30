ΗΠΑ: Νέο πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό – Δύο νεκροί

Σύνοψη από το

  • Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι σκότωσαν δύο άνδρες κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης σε σκάφος, που θεωρήθηκε ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών, στα διεθνή ύδατα του Ανατολικού Ειρηνικού.
  • Υπήρχαν πληροφορίες ότι το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες, κινούμενο σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του παγκόσμιου ναρκο-εμπορίου, στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού.
  • Μαζί με την ανάρτηση δόθηκε στη δημοσιότητα και βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης στο σκάφος, το οποίο εκραγεί μέσα στη θάλασσα, φλεγόμενο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Νέο πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό – Δύο νεκροί

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν δύο άνδρες κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης σε σκάφος, που θεωρήθηκε ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών, στα διεθνή ύδατα του Ανατολικού Ειρηνικού.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, υπήρχαν πληροφορίες ότι το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες, κινούμενο μέσα σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του παγκόσμιου ναρκο-εμπορίου, συγκεκριμένα στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού.

Μαζί με την ανάρτηση δόθηκε στη δημοσιότητα και βίντεο διάρκειας 22 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης στο σκάφος, το οποίο εκραγεί μέσα στη θάλασσα, φλεγόμενο.

Πηγή: Reuters

04:56 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Νέα σύμβαση για F-15 προοριζόμενα για την ισραηλινή πολεμική αεροπορία

Την ανάθεση συμβολαίου στην Boeing για την κατασκευή νέων μαχητικών πολλαπλών ρόλων F-15, προο...
04:48 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Μπαγκλαντές: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός Καλέντα Ζία

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 80 ετών, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές, Καλέντα Ζία...
04:25 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Κίνα: Εκτόξευσε πυραύλους στο Στενό της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων

Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Στενού της Ταϊβάν, καθώς η Κίνα εκτόξευσε πυραύλους το ...
02:55 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ σκέφτονται πολύ σοβαρά να πουλήσουν μαχητικά F-35 στην Τουρκία – «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ»

Το ενδεχόμενο να επανεξεταστεί η πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία, έθεσαν στο επίκεντρο ...
