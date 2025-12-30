ΗΠΑ: Νέο πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό – Δύο νεκροί

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν δύο άνδρες κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης σε σκάφος, που θεωρήθηκε ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών, στα διεθνή ύδατα του Ανατολικού Ειρηνικού.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, υπήρχαν πληροφορίες ότι το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες, κινούμενο μέσα σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του παγκόσμιου ναρκο-εμπορίου, συγκεκριμένα στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού.

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N — U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025

Μαζί με την ανάρτηση δόθηκε στη δημοσιότητα και βίντεο διάρκειας 22 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης στο σκάφος, το οποίο εκραγεί μέσα στη θάλασσα, φλεγόμενο.

Πηγή: Reuters