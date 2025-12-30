Μαρίνα Σάττι: Γενέθλια με λάμψη και αισιοδοξία μετά την περιπέτεια υγείας

Με χαμόγελο, ενέργεια και διάθεση επιστροφής στην κανονικότητα, η Μαρίνα Σάττι γιόρτασε τα γενέθλιά της, ανοίγοντας μια νέα, πιο φωτεινή περίοδο μετά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε. Η τραγουδίστρια έστειλε το μήνυμα της ανανέωσης μέσα από μια βραδιά γεμάτη μουσική και ανθρώπους που αγαπά, δίνοντας τον τόνο της επιστροφής.

Η Μαρίνα Σάττι άφησε πίσω τις δύσκολες ημέρες και επέλεξε να τις ξορκίσει με φίλους και ένα μεγάλο πάρτι την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, όπου η μουσική είχε τον πρώτο λόγο. Η ατμόσφαιρα της βραδιάς αποτύπωσε τη διάθεσή της να προχωρήσει μπροστά, με χαλαρό κλίμα και γιορτινή ενέργεια.

Η τραγουδίστρια γιόρτασε τα γενέθλιά της περιτριγυρισμένη από αγαπημένα πρόσωπα, ενώ η τούρτα έκλεψε τις εντυπώσεις. Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Instagram έδειχναν καθαρά την ανανεωμένη διάθεσή της και έκλεισαν τη βραδιά με εικόνες αισιοδοξίας και επιστροφής στην καθημερινότητα.