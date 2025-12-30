The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κομοδρόμος είναι ο νικητής του μουσικού διαγωνισμού

  • Ο Κωνσταντίνος Κομοδρόμος είναι ο νικητής του φετινού «The Voice of Greece», έπειτα από την ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού.
  • Ο νικητής, που ανήκε στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, υπέγραψε το πολυπόθητο συμβόλαιο με τη Minos EMI, εταιρεία της Universal Music.
  • Ο Κομοδρόμος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, τονίζοντας ότι έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο αυτό το μουσικό ταξίδι. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Χριστόδουλος Μυλωνάς.
Στον μεγάλο τελικό του φετινού «The Voice of Greece» έφτασαν ο Χριστόδουλος Μυλωνάς και ο Κωνσταντίνος Κομοδρόμος, με τον τελευταίο να αναδεικνύεται τελικά νικητής του μουσικού διαγωνισμού, έπειτα από την ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού.

Ο Κωνσταντίνος Κομοδρόμος, που ανήκε στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, ανέβηκε συγκινημένος στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του, αλλά και να υπογράψει το πολυπόθητο συμβόλαιο με τη Minos EMI, εταιρεία της Universal Music. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στον τελικό, ο νικητής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, αλλά και την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη του κόσμου, τονίζοντας ότι έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο αυτό το μουσικό ταξίδι.

Την ανακοίνωση του αποτελέσματος έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης on air, φέρνοντας έντονη συναισθηματική φόρτιση στη σκηνή. Ο Κωνσταντίνος Κομοδρόμος ανέβηκε με την κόρη του στην αγκαλιά και συγκινημένος είπε μόνο: «Ευχαριστώ την κόρη μου. Δούλεψα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα».

Η Έλενα Παπαρίζου συνεχάρη όλους τους διαγωνιζόμενους για την προσπάθειά τους, ευχαριστώντας το κοινό Ελλάδας και Κύπρου για τη στήριξή του.

Τη δεύτερη θέση στον τελικό του The Voice of Greece 2025 κατέκτησε ο Χριστόδουλος Μυλωνάς, ο οποίος έφτασε μία ανάσα από τη νίκη, ολοκληρώνοντας δυναμικά τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

