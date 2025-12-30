Kλόντια Σίφερ: Το συγκινητικό «αντίο» στη Μπριζίτ Μπαρντό – «Τιμή μου να συγκρίνομαι μαζί σου»

  • Θλίψη στον κόσμο της τέχνης προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μπριζίτ Μπαρντό, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η Κλόντια Σίφερ την αποχαιρέτησε δημόσια, χαρακτηρίζοντάς την πηγή διαρκούς έμπνευσης.
  • Η Κλόντια Σίφερ, που για πολλούς υπήρξε η «σύγχρονη Μπαρντό», δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες με τη Μπριζίτ Μπαρντό. Στη λεζάντα, έγραψε: «Είναι αξέχαστη και το να συγκρίνομαι μαζί της υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Αναπαύσου εν ειρήνη».
  • Η Μπριζίτ Μπαρντό υπήρξε εμβληματική μορφή του ευρωπαϊκού κινηματογράφου των δεκαετιών του ’50 και ’60. Το 1973 αποσύρθηκε από την υποκριτική, αφιερώνοντας τη ζωή της στην υπεράσπιση των ζώων, ιδρύοντας το Fondation Brigitte Bardot.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Θλίψη στον κόσμο της τέχνης και του διεθνούς θεάματος προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μπριζίτ Μπαρντό, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου. Ανάμεσα σε όσους την αποχαιρέτησαν δημόσια ήταν και η Κλόντια Σίφερ, η οποία εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση, χαρακτηρίζοντας την ως πηγή διαρκούς έμπνευσης για την ίδια.

Η Κλόντια Σίφερ, το κορυφαίο supermodel των 90s, που για πολλούς υπήρξε η «σύγχρονη Μπαρντό», δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών που ανέδειξαν την ομοιότητά τους.

Στη λεζάντα, η ίδια έγραψε: «Είμαι συντετριμμένη στο άκουσμα της απώλειας της Μπριζίτ Μπαρντό. Θα εμπνέομαι πάντα από την αφοσίωσή της στα ζώα, τη μουσική της, τη λάμψη των ταινιών της και τις καθηλωτικές φωτογραφήσεις της». Συνεχίζοντας, υπογράμμισε: «Είναι αξέχαστη και το να συγκρίνομαι μαζί της υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Η Μπριζίτ Μπαρντό υπήρξε μία από τις εμβληματικότερες μορφές του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, με τεράστια επιρροή στις δεκαετίες του ’50 και του ’60. Πρωταγωνίστησε σε ταινίες-σταθμούς όπως το «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» και η «Περιφρόνηση», ενώ το 1973 αποσύρθηκε οριστικά από την υποκριτική, αφιερώνοντας τη ζωή της στην υπεράσπιση των ζώων. Το 1986 ίδρυσε το Fondation Brigitte Bardot, μέσω του οποίου έδωσε μάχη για τα δικαιώματα των ζώων.

Η ζωή της ήταν γεμάτη ένταση και προσωπικές αλλαγές. Παντρεύτηκε τέσσερις φορές: με τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ, τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον Νικολά, τον Γερμανό επιχειρηματία Γκίντερ Ζακς, και τέλος με τον Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, όπως αναφέρει το WWD.

Τον περασμένο Οκτώβριο είχε γίνει γνωστό πως η Μπριζίτ Μπαρντό υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση εξαιτίας μιας σοβαρής ασθένειας, και ανάρρωνε στην κατοικία της, στο Σεν Τροπέ.

