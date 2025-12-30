Αυστραλία: Οι δράστες για τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ, ενήργησαν μόνοι τους, λέει η αστυνομία

  • Οι αυστραλιανές αρχές διευκρίνισαν ότι οι δράστες της φονικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ, ο Σατζίτ Άκραμ και ο γιος του Ναβίντ, «ενήργησαν μόνα τους» και δεν συνδέονται με τρομοκρατική οργάνωση.
  • Η επίθεση, που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους στις 14 Δεκεμβρίου, φέρεται να είχε σχεδιαστεί για μήνες. Οι δράστες είχαν καταγράψει βίντεο μπροστά από σημαία του ISIS, εκφράζοντας θέσεις κατά των «Σιωνιστών».
  • Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι προανήγγειλε αυστηρότερο πλαίσιο για την οπλοκατοχή και τη ρητορική μίσους, καθώς και πρόγραμμα επιστροφής όπλων με στόχο να «αφαιρεθούν τα όπλα από τους δρόμους».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Mourners gather by floral tributes at the Bondi Pavillion in memory of the victims of a shooting at Bondi Beach, in Sydney on December 15, 2025. A father and son opened fire on a Jewish festival at Australia's Bondi Beach in a shooting spree that killed 15 people, including a child, authorities said on December 15, denouncing the attack as antisemitic "terrorism". (Photo by Saeed KHAN / AFP)

Οι αυστραλιανές αρχές διευκρίνισαν ότι ο 50χρονος Σατζίτ Άκραμ και ο 24χρονος γιος του Ναβίντ, που κατηγορούνται για τη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, δεν συνδέονται με τρομοκρατική οργάνωση. Όπως ξεκαθάρισε η επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Κρίσι Μπάρετ, «τα άτομα αυτά φέρεται να ενήργησαν μόνα τους» και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ανήκαν σε ευρύτερο τρομοκρατικό κύκλωμα ή ότι εκτελούσαν εντολές άλλων.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι δύο άνδρες φέρεται να είχαν σχεδιάσει την ενέργεια για αρκετούς μήνες. Οι αρχές δημοσίευσαν φωτογραφίες που τους δείχνουν να προπονούνται με κυνηγετικά όπλα στην ύπαιθρο, ενώ τον Οκτώβριο φέρονται να κατέγραψαν βίντεο μπροστά από σημαία του ISIS, εκφράζοντας θέσεις κατά των «Σιωνιστών».

Η Κρίσι Μπάρετ πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι έρευνες σχετικά με την παραμονή τους στην πόλη Νταβάο, όπου, όπως φαίνεται από κάμερες ασφαλείας, σχεδόν δεν εγκατέλειψαν το φθηνό ξενοδοχείο τους. «Θέλω να είμαι σαφής. Δεν υπονοώ ότι ήταν εκεί για τουρισμό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σατζίτ Άκραμ σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ ο Ναβίντ, γεννημένος στην Αυστραλία, έχει τεθεί υπό κράτηση και κατηγορείται για 15 ανθρωποκτονίες και σειρά άλλων σοβαρών αδικημάτων.

Με φόντο την πολύνεκρη επίθεση, οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς στο Σίδνεϊ θα διακοπούν για ένα λεπτό σιγής στις 23:00, στη μνήμη των θυμάτων. Την ασφάλεια του κόσμου αναλαμβάνουν ειδικά εκπαιδευμένες μονάδες με βαρύ οπλισμό, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς.

Την ίδια ώρα, ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι προανήγγειλε αυστηρότερο πλαίσιο για την οπλοκατοχή και τη ρητορική μίσους, με νέους, πιο σκληρούς νόμους και βαρύτερες ποινές. Ενεργοποιείται επίσης πρόγραμμα επιστροφής όπλων, με στόχο να «αφαιρεθούν τα όπλα από τους δρόμους». Ο Αλμπανέζι διέταξε ακόμη την αναθεώρηση των πρακτικών της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόληψη τέτοιων επιθέσεων στο μέλλον.

Πηγή: AFP

04:56 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

04:48 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

04:25 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

02:55 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

