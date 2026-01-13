Τζερόμ Πάουελ: Επικεφαλής κεντρικών τραπεζών ανά τον κόσμο εκφράζουν την υποστήριξή τους στη Fed μετά τις απειλές Τραμπ

Σύνοψη από το

  • Οι επικεφαλής πολλών από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες του κόσμου εξέδωσαν κοινή δήλωση υπέρ του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, μετά τις απειλές ποινικής δίωξης από την κυβέρνηση Τραμπ.
  • Στη δήλωσή τους, οι τραπεζίτες εκφράζουν την «πλήρη αλληλεγγύη» τους στον Πάουελ, υπογραμμίζοντας ότι «η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών είναι ακρογωνιαίος λίθος της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής σταθερότητας».
  • Η ποινική έρευνα αφορά επισήμως την ανακαίνιση της έδρας της Fed, όμως ο Πάουελ κάνει λόγο για «πρόσχημα» ώστε να αποκτήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος επιρροή σχετικά με τα επιτόκια.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τζερόμ Πάουελ
Φωτογραφία: Reuters

Οι επικεφαλής πολλών από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες του κόσμου εξέδωσαν σήμερα κοινή δήλωση υπέρ του προέδρου της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed), Τζερόμ Πάουελ, αφού η κυβέρνηση Τραμπ τον απείλησε με ποινική δίωξη.

«Είμαστε πλήρως αλληλέγγυοι με το Σύστημα της Federal Reserve και τον πρόεδρό της Τζερόμ Χ. Πάουελ», δηλώνουν οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Αγγλίας και άλλων εννέα κεντρικών τραπεζών, προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος Πάουελ έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα επικεντρωμένος στην εντολή του και με αταλάντευτη προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον».

«Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών είναι ακρογωνιαίος λίθος της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής σταθερότητας προς το συμφέρον των πολιτών τους οποίους υπηρετούμε», υπογραμμίζουν.

Η ποινική έρευνα της αμερικανικής κυβέρνησης σε βάρος του Πάουελ αφορά επισήμως την ανακαίνιση της έδρας της Fed, όμως ο Πάουελ κάνει λόγο για «πρόσχημα» ώστε να αποκτήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος επιρροή σχετικά με τα επιτόκια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

