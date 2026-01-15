Κωνσταντίνος Φίλης στον Realfm 97,8 για τις φρεγάτες Belharra: Είναι τα F-35 της θάλασσας – Τι είπε για την Τουρκία, το Ιράν και τη Γροιλανδία

Για την άφιξη της πρώτης ελληνικής Belharra στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, τις εξελίξεις στο Ιράν και το ζήτημα της Γροιλανδίας μίλησε ο διεθνολόγος, Κωσταντίνος Φίλης στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Στον αέρα έχουμε μία υπεροχή έναντι της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, καθώς εμείς έχουμε αναβαθμίσει τα F-16 σε Viper και αναμένουμε μέχρι το 2028 να έρθει η πρώτη παρτίδα των F35 και τα Rafale. Αντιθέτως, η Τουρκία που ήταν στο πρόγραμμα των F-35 συμπαραγωγός χώρα και μάλιστα είχε προπαραγγείλει 100 F35, κατάφερε με την παραγγελία των S400 που έχει κάπου αποθηκευμένους, να χάσει την ευκαιρία και σήμερα να υπολείπεται της Ελλάδας.

Στη θάλασσα όμως, παρότι εμείς είμαστε μία παραδοσιακά ναυτική δύναμη, και η Τουρκία πριν από 15-20 χρόνια ήταν μία ηπειρωτική δύναμη, ανέπτυξε το ναυτικό της και εμείς μείναμε πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή είναι ουσιαστικά η πρώτη αγορά που κάνουμε στο ναυτικό ύστερα από 30 χρόνια, αλλά είναι μία αγορά πολύ σημαντική διότι στο δικό μου μυαλό οι Belharra είναι τα F-35 της θάλασσας», δήλωσε ο κ. Φίλης.

«Είναι πανίσχυρες φρεγάτες, μία φρεγάτα-στρατηγείο, μέσω της οποίας δύναται να δικτυωθεί το αεροπλάνο που θα πετά σε πολύ μεγάλη απόσταση από αυτή. Μπορεί να συγχρονιστεί και να αποτελέσει ένα στρατηγείο που θα κινείται στη θάλασσα που μπορεί να δικτυώνει και να φέρνει σε επικοινωνία τα υποβρύχια με τα αεροπλάνα και βέβαια τις ίδιες τις Belharra, που εκτός όλων των άλλων αναπτύσσουν και σε μία ακτίνα 500 χιλιομέτρων μία ασπίδα άμυνας. Αν έχουμε λοιπόν 4 Belharra στη διάθεσή μας, αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε να καλύψουμε αρκετά πετυχημένα το χαμένο έδαφος σε σχέση με το ναυτικό και την ναυτική ισχύ, την οποία η Τουρκία προβάλλει όχι μόνο στη Μεσόγειο και το Αιγαίο, αλλά με ναυτική βάση που έχει στη Σομαλία βγαίνει αρκετά πέρα από την περιοχή μας» συμπλήρωσε.

Για το Ιράν

«Όντως έχουμε μία σχετική εκτόνωση. Είχαμε χθες δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών στο Foxnews που είναι το αγαπημένο κανάλι του Τραμπ. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι υπάρχουν οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο Ιράν και λένε ότι έχουμε τις πρώτες εκτελέσεις, αλλά η ιρανική ηγεσία και ο υπουργός Εξωτερικών το διέψευσαν αυτό και ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι δεν έχουμε εκτελέσεις, μου δείχνει ότι δεν έχει ιδιαίτερη προθυμία και όρεξη να κάνει κάποια επιθετική ενέργεια σε βάρος του Ιράν, ακόμη κι αν αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω το καθεστώς. Θα σας έλεγα ότι η προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι η Γροιλανδία. Ως προς το Ιράν θα έλεγα ότι υπάρχουν καλά και κακά νέα για το καθεστώς. Το κακό νέο είναι ότι τέσσερις ομάδες – οι φοιτητές, οι έμποροι, οι άνθρωποι των χαμηλών στρωμάτων και μέρος του κλήρου- έχουν συνασπιστεί σε βάρος του καθεστώτος, το καλό νέο για το καθεστώς είναι ότι δεν υπάρχει μία δύναμη, μία προσωπικότητα ηγετική που μπορεί να ενοποιήσει αυτές τις δυνάμεις και σίγουρα αυτή η δύναμη δεν είναι ο γιος του Σάχη» τόνισε ο γνωστός διεθνολόγος.

Για τη Γροιλανδία

«Η Γροιλανδία είναι η προτεραιότητα του Αμερικανού προέδρου. Ο Τραμπ θα αλλάξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο – πιθανότατα όχι με στρατιωτική επέμβαση – το υφιστάμενο status της Γροιλανδίας, ως προέκταση ουσιαστικά της Δανίας υπό έναν δανικό έλεγχο με την αυτονομία την οποία έχει – και βέβαια όχι ευρωπαϊκό έδαφος αλλά νατοϊκό έδαφος. Θεωρώ ότι αυτό το καθεστώς ο Τραμπ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του να το αλλάξει και όπως βλέπετε, όσο ακόμα έχει ισχύ, ό,τι περίπου θέλει το καταφέρνει.» είπε ο κ. Φίλης.