Φίλης στον Realfm 97,8: Η Γροιλανδία έχει πολλαπλή σημασία για τις ΗΠΑ – Η Ευρώπη δεν ήταν προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τον «τυφώνα Τραμπ»

Τους λόγους για τους οποίους η Βενεζουέλα έχει αξία για τις ΗΠΑ εξήγησε ο διεθνολόγος, Κωσταντίνος Φίλης στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ενώ αναφέρθηκε στους σχεδιασμούς Τραμπ για τη Γροιλανδία και τη στάση που τηρεί η Ευρώπη.

«Η Βενεζουέλα έχει αξία για τις ΗΠΑ στον βαθμό που ο Πρόεδρος Τραμπ την κατηγορεί ότι ευθύνεται για τον θάνατο 300.000 Αμερικανών ετησίως λόγω ναρκωτικών. Όμως δεν είναι η Βενεζουέλα η βασική πηγή προμήθειας ναρκωτικών στις ΗΠΑ αλλά η Κολομβία και άλλες χώρες της περιοχής. Αυτό όμως είναι το νομικό επιχείρημα έστω και έωλο, για να μπορεί να επιτευχθεί η ανατροπή του Μαδούρο και όχι του καθεστώτος, αφού αυτό έχει μείνει πίσω (η αντιπρόεδρος ανέλαβε). Επίσης έχει και μία άλλη αξία η Βενεζουέλα για τις ΗΠΑ: τον ορυκτό πλούτο της. Έχει το 20% των παγκόσμια αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου και είναι 7η στον κόσμο σε αποθέματα φυσικού αερίου. Βέβαια το πετρέλαιο της Βενεζουέλας που διαχέεται στην παγκόσμια αγορά είναι μόλις το 1%, καθώς λόγω της κακοδιαχείρισης δεν έχει γίνει ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός των υποδομών για να μπορεί να παράγει περισσότερο. Μπαίνοντας οι Αμερικανοί μέσα μπορούν να πάρουν όλα τα συμβόλαια και να αποτρέψουν τη Βενεζουέλα από το διοχετεύσουν το 84% του πετρελαίου στην Κίνα που είναι ο μεγάλος αντίπαλός τους και επίσης να διοχετεύει δωρεάν πετρέλαιο στην Κούβα» είπε αρχικά ο κ. Φίλης.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «ο Ρούμπιο είναι κουβανικής καταγωγής. Οι γονείς και οι παππούδες του εκδιώχθηκαν από το καθεστώς Κάστρο. Έχει μία αποστροφή να μην πω μίσος, για το καθεστώς Κάστρο και τους επιγόνους. Για να ανατρέψει ο Τραμπ το καθεστώς στην Κούβα έπρεπε πρώτα να φύγει από τη μέση ο Μαδούρο. Αυτή τη στιγμή έχει περάσει τη θηλιά στον λαιμό της Κούβας και της Κολομβίας σε κάποιο βαθμό που είναι γειτονική χώρα. Στις στοχεύσεις του Τραμπ- δεν ξέρω αν θα γίνει βέβαια ποτέ αυτό – θα ήταν και η ανατροπή του καθεστώτος της Κούβας».

Για τη Γροιλανδία

«Η Γροιλανδία έχει πολλαπλή σημασία για τις ΗΠΑ. Καταρχάς με το λιώσιμο των πάγων, βρισκόμενοι στον Αρκτικό Κύκλο, είναι εξαιρετικά πλούσια σε ορυκτό πλούτο και σπάνιες γαίες και είναι μία περιοχή που θα δημιουργηθούν νέες θαλάσσιες οδοί με το λιώσιμο των πάγων. Είναι προφανές ότι αυτές τις θαλάσσιες οδούς οι Αμερικανοί θέλουν να τις ελέγξουν. Επίσης η Γροιλανδία έχει ιδιαίτερη αξία από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου για αμυντικούς σκοπούς» εξήγησε ο κ. Φίλης.

«Έχει αξία και με βάση την αντίληψη Τραμπ περί σφαιρών επιρροής και του ότι η αμερικανική ήπειρος είναι μία ήπειρος που μόνο οι Αμερικανοί μπορούν να έχουν λόγο και ρόλο. Άρα η Γροιλανδία από τη στιγμή που έχει καρφιτσωθεί στο μυαλό του Τραμπ ότι πρέπει να περάσει στον έλεγχο των Αμερικανών πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα συμβεί. Η στρατιωτική επέμβαση είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί από όλα τα σενάρια και το λιγότερο πιθανό, χωρίς όμως, να αποκλείεται. Μία όμως ενίσχυση του αυτονομιστικού, αποσχισιστικού κινήματος μέσα στην ίδια τη Γροιλανδία ώστε να αναζητήσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι την απεμπλοκή τους από τη Δανία, δεν θα ήταν για τον Τραμπ λίγο να πει ότι επέκτεινε την αμερικανική επικράτεια ή να περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ» είπε ο κ. Φίλης.

Για τη στάση της Ευρώπης

Ερωτώμενος για τη στάση της Ευρώπης σε όλα αυτά, ο κ. Φίλης απάντησε ότι «θα ήθελα πολύ περισσότερο Ευρώπη αλλά αυτή τη στιγμή είναι χαμένη στον κόσμο της. Η Ευρώπη είναι σε μια συνθήκη συνεχούς σοκ που προσπαθεί να διαχειριστεί. Στην Ουκρανία χθες λήφθηκε μια σημαντική απόφαση αλλά δεν υπάρχει ευρωπαϊκό σχέδιο παρά μόνο αμερικανικό, για τη Γροιλανδία έχουν λίγα να πουν οι Ευρωπαίοι, γενικά η Ευρώπη δεν ήταν προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τον «τυφώνα» Τραμπ. Όσο θα είναι ισχυρός, η Ευρώπη θα είναι παρακολούθημα των εξελίξεων».