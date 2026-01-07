Ανδρουλάκης: Ο Πρωθυπουργός επενδύει στην πόλωση, χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του κόστους της παραγωγής και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς

  • Πυρά κατά του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε στη Βουλή με εκπροσώπους Ομοσπονδιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «επενδύει στην πόλωση, με αποτέλεσμα πολλά προβλήματα που αφορούν στο κόστος της παραγωγής αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς».
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως η κυβέρνηση «δεν έχει καμία διάθεση να την αντιμετωπίσει» την κατάσταση, που δημιουργεί κοινωνικές αδικίες και ακρίβεια, ωφελώντας ισχυρά ολιγοπώλια.
Πυρά κατά του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα στη Βουλή με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης, την Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κρήτης και την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

«Σήμερα ο Πρωθυπουργός επενδύει στην πόλωση, με αποτέλεσμα πολλά προβλήματα που αφορούν στο κόστος της παραγωγής αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, το χάσμα τιμών δηλαδή από το χωράφι όπου πουλάει ο παραγωγός , στην τιμή στο ράφι που βρίσκει τα προϊόντα ο καταναλωτής», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Οι δηλώσεις Ανδρουλάκη

Αναλυτικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε τα εξής:

«Εμείς στηρίζουμε την προσπάθειά σας, διότι ζούμε σε μια εποχή πολύ μεγάλης ακρίβειας, που σαρώνει τα νοικοκυριά και δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στην παραγωγή. Και το βλέπουμε με τις αντιδράσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Ο ρόλος σας είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί εκατομμύρια συμπολίτες μας επιλέγουν εσάς για να αγοράσουν καθημερινά τα προϊόντα τους. Γνωρίζω τα αιτήματά σας.

Το έχουμε πει πολλές φορές και στη Βουλή.

Εμείς είμαστε κάθετα απέναντι στην οριζόντια και άδικη φορολόγηση. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι που μπορούμε να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Και αυτό δεσμευόμαστε να κάνουμε ως κυβέρνηση.

Επίσης, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτά τα θέματα πρέπει να λύνονται μέσα από ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο. Διότι χωρίς κοινωνικό διάλογο βλέπουμε πού καταλήγουμε.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός επενδύει στην πόλωση, με αποτέλεσμα πολλά προβλήματα που αφορούν στο κόστος της παραγωγής αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, το χάσμα τιμών δηλαδή από το χωράφι όπου πουλάει ο παραγωγός, στην τιμή στο ράφι που βρίσκει τα προϊόντα ο καταναλωτής.

Αυτή η κατάσταση που δημιουργεί μεγάλες κοινωνικές αδικίες, ανισότητες και ακρίβεια, η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να την αντιμετωπίσει. Και σε αυτό το πλαίσιο, ωφελούνται ισχυρά ολιγοπώλια, -χάνει ο παραγωγός, χάνει και ο καταναλωτής, χάνεται και εσείς».

Στη σύσκεψη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν ο Γιώργος Νικητιάδης υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης, η Ελένη Βατσινά υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, ο Δημήτρης Μπιάγκης Γραμματέας της Κ.Ο., ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος, ο Κων/νος Γάτσιος Γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης και ο Νίκος Δήμου Γραμματέας του Τομέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας.

