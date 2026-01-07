Γερμανία: Κίνδυνος αποκόλλησης πτερυγίου ανεμογεννήτριας – Αποκλείστηκε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α44

Σύνοψη από το

  • Πτερύγιο ανεμογεννήτριας στα δυτικά της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας κινδυνεύει να αποκολληθεί.
  • Η αστυνομία έχει ήδη αποκλείσει μεγάλο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α44, μεταξύ του κόμβου Γιάκερατ και του κόμβου Χολτς, λόγω του κινδύνου.
  • Το πτερύγιο έχει λυγίσει και θεωρείται πιθανό να σπάσει, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις δολιοφθοράς.
Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία: Κίνδυνος αποκόλλησης πτερυγίου ανεμογεννήτριας – Αποκλείστηκε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α44
Φωτογραφία: Justin Brosch / Bild

Πτερύγιο ανεμογεννήτριας στα δυτικά της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στη Γερμανία, κινδυνεύει να αποκολληθεί και η αστυνομία έχει ήδη αποκλείσει μεγάλο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α44.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, το πτερύγιο έχει λυγίσει και θεωρείται πιθανό να σπάσει και να αποκολληθεί, γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαίο να αποκλειστεί ο αυτοκινητόδρομος Α44 μεταξύ του κόμβου Γιάκερατ και του κόμβου Χολτς.

Φωτογραφία: Justin Brosch / Bild

Η ανεμογεννήτρια βρίσκεται σε αιολικό πάρκο το οποίο ανήκει στην εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας RWE.

Φωτογραφία: Justin Brosch / Bild

Μέχρι στιγμής, διευκρινίστηκε από την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις δολιοφθοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

