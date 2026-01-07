Αυστραλία: Σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει τις νότιες πολιτείες και προκαλεί φωτιές – Οι χειρότερες καιρικές συνθήκες εδώ και 5 χρόνια

  • Από δριμύ κύμα καύσωνα πλήττεται σήμερα το νότιο τμήμα της Αυστραλίας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες πόλεις, προκαλώντας υπερφόρτωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και δασικές πυρκαγιές.
  • Οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι οι χειρότερες από το 2019-2020, όταν οι δασικές πυρκαγιές κατέστρεψαν μεγάλες εκτάσεις. Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη σε Νέα Νότια Ουαλία, Βικτόρια, Νότια Αυστραλία και Τασμανία.
  • Στη Βικτόρια, όπου οι θερμοκρασίες έφθασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου, οι αρχές πρότειναν στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Περισσότερα από 2.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση στην Αδελαΐδα.
Φωτογραφία: Πυροσβεστική Υπηρεσία της Tuncurry, Αυστραλία

Από δριμύ κύμα καύσωνα πλήττεται σήμερα το νότιο τμήμα της Αυστραλίας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες πόλεις αναγκάζοντας τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για την υγεία των πολιτών και προκαλώντας υπερφόρτωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και δασικές πυρκαγιές.

Οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι οι χειρότερες από το 2019-2020, όταν οι δασικές πυρκαγιές κατέστρεψαν μεγάλες εκτάσεις της νοτιοανατολικής Αυστραλίας στοιχίζοντας τη ζωή σε 33 ανθρώπους, κάτι που έμεινε στην ιστορία ως Μαύρο Καλοκαίρι.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη για τις πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Βικτόριας, της Νότιας Αυστραλίας και της Τασμανίας.

Επίσης προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στη Βικτόρια και τη Νότια Αυστραλία.

«Αυτοί οι αυξημένοι κίνδυνοι εκδήλωσης πυρκαγιάς προκαλούνται από μια πολύ θερμή αέρια μάζα, η οποία εκτείνεται από τη Δυτική Αυστραλία με μέγιστες θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 45 βαθμούς Κελσίου», λέει η κορυφαία μετεωρολόγος Σάρα Σκάλι.

Στη Βικτόρια, όπου οι θερμοκρασίες έφθασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου και τους 41 στην πολιτειακή πρωτεύουσα, τη Μελβούρνη, οι αρχές πρότειναν στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να είναι ενυδατωμένοι.


Ο Επίτροπος Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Βικτόριας, ο Τιμ Γουΐμπους, είπε ότι οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεση πολλών πυρκαγιών σε όλη την πολιτεία και ότι οι συνθήκες πιθανόν να επιδεινωθούν μεθαύριο Παρασκευή.

«Εχουμε ήδη εκδώσει σύσταση σε όλη την πολιτεία για ακραίο καύσωνα και τώρα παρακολουθούμε την έναρξη αυτών των συνθηκών ανά την πολιτεία», είπε ο ίδιος.

Οι θερμοκρασίες έφθασαν τους 31 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ, τους 32 στο Περθ και τους 43 στην Αδελαΐδα.

Ορισμένοι δημόσιοι χώροι, όπως βιβλιοθήκες, παρέτειναν το ωράριο λειτουργίας τους ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι να καταφύγουν εκεί για δροσιά, ενώ άλλοι, όπως το Πάρκο για Σαφάρι Μονάρτο, αναγκάστηκαν να κλείσουν σήμερα.

Περισσότερα από 2.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση στην Αδελαΐδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

