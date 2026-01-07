Παρίσι: Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων – Η επόμενη μέρα του πολέμου στο τραπέζι

  • Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα στο Παρίσι οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, με τον Κίριλο Μπουντάνοφ να δηλώνει ότι υπάρχουν ήδη «συγκεκριμένα αποτελέσματα» στις συνομιλίες για την ειρήνευση και τις μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας.
  • Στην Διακήρυξη του Παρισιού, οι 35 χώρες μέλη της «Συμμαχίας των Προθύμων» συμφώνησαν στην ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία και στην συμμετοχή τους στην επίβλεψη μιας εν δυνάμει κατάπαυσης του πυρός υπό αμερικανική ηγεσία.
  • Αν και οι ΗΠΑ δεν υπέγραψαν τη διακήρυξη, ο Ζελένσκι αναμένει να συζητηθούν θέματα όπως ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ενώ η Ρωσία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ανάπτυξη δυτικής στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανία.
Παρίσι: Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων – Η επόμενη μέρα του πολέμου στο τραπέζι
Ο Κίριλο Μπουντάνοφ, ο νέος προσωπάρχης του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη «συγκεκριμένα αποτελέσματα» στις συνομιλίες για την ειρήνευση και τις μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας ανάμεσα στην Ουκρανία και τους συμμάχους της στο Παρίσι, οι οποίες συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα σήμερα.

«Τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας θα υπηρετηθούν», έγραψε ο Μπουντάνοφ στο Telegram. Δεν διευκρίνισε σε ποιους τομείς καταγράφηκε πρόοδος και εξήγησε ότι «δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί το σύνολο των πληροφοριών».

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές συνεχίζουν σήμερα τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Παρίσι με μακρινό ακόμη στόχο την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, αφού χθες συμφώνησαν μαζί και με τους Ευρωπαίους για το σύνολο των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Στην Διακήρυξη του Παρισιού, οι 35 χώρες μέλη της «Συμμαχίας των Προθύμων» συμφώνησαν στην ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στη Ουκρανία και στην συμμετοχή τους στην επίβλεψη αυτής της εν δυνάμει κατάπαυσης του πυρός υπό αμερικανική ηγεσία, όταν θα έχει επιτευχθεί μία, ακόμη μακρινή και υποθετική, ειρηνευτική συμφωνία με την Ρωσία.

Η Διακήρυξη του Παρισιού «αναγνωρίζει για πρώτη φορά» μία «επιχειρησιακή σύγκλιση» ανάμεσα στη Συμμαχία, την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ισχυρές εγγυήσεις για να αποφευχθεί «η παράδοση της Ουκρανίας» και η εμφάνιση «νέας απειλής» για την χώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοινώνοντας ότι «χιλιάδες» Γάλλοι στρατιώτες είναι πιθανόν να αναπτυχθούν στην Ουκρανία μετά την υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας.

Αν και διακήρυξαν την πρόθεσή τους να διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπέγραψαν την διακήρυξη αυτή και η μορφή της στρατιωτικής τους συμμετοχής παραμένει αόριστη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «υποστηρίζει αποφασιστικά αυτά τα πρωτόκολλα ασφαλείας» που έχουν ως στόχο «την αποτροπή κάθε μελλοντικής επίθεσης» κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ζελένσκι και Γουίτκοφ δήλωσαν ότι Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συνεχίζουν σήμερα τις συνομιλίες τους.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε συγκεκριμένα ότι αναμένει ότι το θέμα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και το εδαφικό ζήτημα θα συζητηθούν κατά τον σημερινό γύρο των συνομιλιών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Χ ότι είναι πιθανόν να συζητηθούν επίσης πιθανά σχήματα για συναντήσεις κορυφής με την συμμετοχή των ευρωπαίων συμμάχων και των ΗΠΑ.

Η πολυεθνική δύναμη, που αποτελεί αντικείμενο πολύμηνης επεξεργασίας, θα απαρτίζεται από δυνάμεις χωρών της Συμμαχίας των Προθύμων, του οποίου ηγούνται οι Ευρωπαίοι και υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν που δημοσιεύθηκε από την Γαλλική Προεδρία.

Η συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς των Πληροφοριών και της επιμελητειακής υποστήριξης και κυρίως η δέσμευσή τους να υποστηρίξουν την πολυεθνή δύναμη σε περίπτωση επίθεσης που υπήρχαν στο σχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος δεν περιελήφθησαν στο τελικό κείμενο.

«Είναι σημαντικό ότι ο συνασπισμός να διαθέτει σήμερα ουσιαστικές δεσμεύσεις και όχι μόνο λόγια», δήλωσε παρά ταύτα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, αν και πολλά θέματα «παραμένουν ανοικτά», όπως το θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων που απαιτεί η Μόσχα.

Η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο της Ρωσίας επιμένουν οι Ευρωπαίοι, την ώρα που το Κρεμλίνο αντιτίθεται συστηματικά σε οποιαδήποτε ανάπτυξη δυτικής στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανία και εξακολουθεί να απαιτεί να της παραχωρηθεί το σύνολο του Ντονμπάς, ακόμη και περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπενθύμισε ότι ορισμένες ιδέες, κυρίως η αποστρατιωτικοποίηση των αμφισβητούμενων εδαφών, βρίσκονται στο τραπέζι και πρότεινε να συζητηθούν σε επίπεδο κορυφής.

Ελπίζοντας ότι στο μέλλον θα υπάρξουν υποχωρήσεις, ο Στιβ Γουίτκοφ μίλησε για «σημαντική πρόοδο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

