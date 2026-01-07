Καιρίδης: Είναι άλλο να είμαστε συγκρατημένοι με τον Τραμπ και άλλο να χειροκροτάμε – ΣΥΡΙΖΑ: Επιφύλαξε ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα στον Γεωργιάδη

«Οι ακροδεξιές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την ισχύ του διεθνούς δικαίου έχουν αρχίσει να ενοχλούν μέχρι και βουλευτές της ΝΔ», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφερόμενος στις δηλώσεις του Δημήτρη Καιρίδη.

«Ο Δ. Καιρίδης επιφύλαξε ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα στον υπουργό της ΝΔ, λέγοντας ότι δεν θα έπρεπε να χειροκροτούν τέτοιες παραβιάσεις», επισημαίνει και καταλήγει, σχολιάζοντας: «Δεξιό-ακροδεξιά Βαβέλ!».

Καιρίδης:

Το πρώτο σχόλιο ήρθε με αφορμή τη διαμάχη του υπουργού Υγείας με τον Γιάνη Βαρουφάκη, με τον κ. Καιρίδη να λέει «την είδα, αλλά με τον Άδωνι έχω πολλά με τα διεθνή γιατί έχει έρθει και στα δικά μας χωράφια, διαβάζω διάφορες αναρτήσεις».

Στη συνέχεια, είπε «ο Άδωνις είναι πολύ καλός υπουργός Υγείας και έχει πολλή δουλειά στην υγεία» προσθέτοντας ότι είναι «πραγματικά αξιοθαύμαστος» για τις αναρτήσεις που κάνει στο Χ.

Όταν, δε, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, είπε «άντε τώρα με προκαλείτε… Άλλο πράγμα να είμαστε συγκρατημένοι στις αντιδράσεις γιατί πάνω από όλα το εθνικό συμφέρον, όμως, ό,τι και να πούμε εμείς λίγο μπορούμε να επηρεάσουμε το διεθνές. Μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι η δική μου φωνή ή του Άδωνι ακούγεται στον Λευκό Οίκο γιατί υπάρχει σε κάποιους υπάρχει ο μεγαλοϊδεατισμός ότι εάν τα πουν, ο Τραμπ θα τα λάβει υπόψη του. Ο Τραμπ δεν αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, δεν δικαιολόγησε την επέμβαση με αρχές του διεθνούς δικαίου ο άνθρωπος».

«Άλλο πράγμα να είμαστε συγκρατημένοι και να παίζουμε το παιχνίδι που πρέπει – και βλέπετε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι σε δυσκολία – και άλλο να χειροκροτάμε» κατέληξε ο Δημήτρης Καιρίδης.