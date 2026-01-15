ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη ποινική διαπραγμάτευση για παράνομες επιδοτήσεις – 7 αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα επέστρεψαν 165.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκε σήμερα η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κατηγορούμενους να αποδέχονται την ενοχή τους και να επιστρέφουν τα χρήματα που εισέπραξαν, προκειμένου να έχουν ευνοϊκή ποινική μεταχείριση.

Της Άννας Κανδύλη

Επτά αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα, από τους συνολικά 32 κατηγορούμενους που δικάζονται, επέλεξαν να υπαχθούν στη συγκεκριμένη διαδικασία, αφού προηγουμένως επέστρεψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ το ποσό των 165.000 ευρώ που φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως την τριετία 2016–2018.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν, κατά περίπτωση, βαριές κατηγορίες για απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλαστογραφία, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και ψευδή βεβαίωση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις, αποσπώντας συνολικά πάνω από 250.000 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά τους, διαχώρισε τη δικογραφία και επικύρωσε το πρακτικό της ποινικής διαπραγμάτευσης, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης από δύο έτη και τρεις μήνες έως τρία χρόνια, με τριετή αναστολή. Παράλληλα, αποφάσισε τη δήμευση ποσού 20.000 ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ενός κατηγορούμενου, ενώ για τους υπόλοιπους προβλέφθηκε αποδέσμευση των λογαριασμών τους αφού τελεσιδικήσει η υπόθεση.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη μετά από εκτεταμένες έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας και θεωρείται σημαντική για την αποκάλυψη του τρόπου λειτουργίας του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, καθώς ήταν η πρώτη που διερευνήθηκε.

Η δίκη για τους υπόλοιπους 25 κατηγορούμενους διεκόπη για τις 5 Φεβρουαρίου, καθώς πέντε εξ αυτών δεν είχαν συνήγορο υπεράσπισης και το δικαστήριο προχώρησε στον αυτεπάγγελτο διορισμό. Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι δηλώνουν αθώοι, αρνούμενοι τις αποδιδόμενες πράξεις, υποστηρίζοντας ότι το κατηγορητήριο είναι αόριστο και νομικά άκυρο.