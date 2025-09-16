Ρούμπιο: Πιθανή συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη

Την επόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη είναι πιθανόν να συναντηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών.

Από το Ισραήλ ο Μάρκο Ρούμπιο είπε σε δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ είχε «πολλαπλά τηλεφωνήματα με τον Πούτιν, πολλαπλές συναντήσεις με τον Ζελένσκι, πιθανώς και μίας (σ.σ. συνάντησης) την επόμενη εβδομάδα και πάλι στην Νέα Υόρκη», όπου οι ηγέτες θα συγκεντρωθούν για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Θα συνεχίσει να προσπαθεί. Αν η ειρήνη είναι δυνατή, θέλει να την επιτύχει», δήλωσε ο Ρούμπιο. Και συνέχισε: «Κάποια στιγμή ο πρόεδρος μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί, αλλά μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο».