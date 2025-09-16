Ζελένσκι: Ζητεί από τον Τραμπ να πάρει «ξεκάθαρη θέση» για κυρώσεις και εγγυήσεις ασφαλείας – «Ο Πούτιν θέλει να ξεγελάσει τις ΗΠΑ»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να πάρει ξεκάθαρη θέση για το πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος και να αναχαιτιστεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Sky News, ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσουν οι μάχες είναι πρώτα να τεθούν σε εφαρμογή σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας.

Και αυτό, όπως είπε, μπορεί να συμβεί μόνο εάν ο Τραμπ δείξει θάρρος.

Ukraine’s president has a very clear message for Donald Trump – you alone have the power to stop Vladimir Putin, and the time to act is now. Watch @SkyYaldaHakim full exclusive interview with Volodymyr Zelenskyy ⬇️https://t.co/PemMgGM3eZ — Sky News (@SkyNews) September 16, 2025



Ο Ζελένσκι ελπίζει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συζητήσει λεπτομερώς με τον Τραμπ, κατά την επίσημη επίσκεψή του τελευταίου στη Βρετανία, αυτή την εβδομάδα, για το μέλλον της Ουκρανίας.

«Ελπίζω πραγματικά ότι θα μπορέσει να έχει μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία», είπε. «Πριν τελειώσει ο πόλεμος, θέλω πραγματικά να υπάρχουν όλα τα συμφωνηθέντα. Θέλω… να υπάρχει ένα έγγραφο που να υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και από όλους τους Ευρωπαίους εταίρους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό».

«Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε μια ξεκάθαρη θέση από τον πρόεδρο Τραμπ», τόνισε.

Ζητεί κυρώσεις κατά της Ρωσίας από τις ΗΠΑ

Ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τον Τραμπ να κάνει «ισχυρά προσωπικά βήματα» για να «σταματήσει τον Πούτιν», μετά την προτροπή του Αμερικανού προέδρου προς τους συμμάχους του NATO να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και να επιβάλουν δασμούς στην Κίνα για να ασκήσουν πίεση στη Μόσχα.

«Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ είναι αρκετά ισχυρές για να πάρουν αποφάσεις από μόνες τους», είπε.

«Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μας δώσει συστήματα αεράμυνας σε ποσότητα και οι ΗΠΑ έχουν αρκετά. Είμαι βέβαιος ότι οι ΗΠΑ μπορούν να εφαρμόσουν αρκετές κυρώσεις ώστε να πλήξουν την ρωσική οικονομία, επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρκετή δύναμη για να κάνει τον Πούτιν να τον φοβάται. Η Ευρώπη έχει ήδη εφαρμόσει 18 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Και το μόνο που λείπει τώρα είναι ένα ισχυρό πακέτο κυρώσεων από τις ΗΠΑ».

Για τη συνάντηση στην Αλάσκα

Τα σχόλιά του Ουκρανού προέδρου ήρθαν μετά την κριτική του στην πρόσφατη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. «Ο Τραμπ έδωσε πολλά στον Πούτιν» και «έπρεπε να είχε ζητήσει περισσότερα για αυτά», σημείωσε.

«Πιστεύω ότι αν ήταν τριμερής συνάντηση [με την Ουκρανία συμμετέχουσα], θα είχαμε κάποιο αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Σχετικά με το αν η συνάντηση αποδείχθηκε λάθος, απάντησε χωρίς δισταγμό ότι «ο Πούτιν σαφώς δεν πληρώνει τίμημα για τις ενέργειές του. Έπρεπε να είχε υποστεί μια ήττα σε αυτόν τον πόλεμο και να σταματήσει. Αντί γι’ αυτό, έλαβε απομόνωση».

«Σίγουρα θέλει να ξεγελάσει τις ΗΠΑ. Κάνει τα πάντα για να αποφύγει κυρώσεις, για να εμποδίσει τις ΗΠΑ και τον Τραμπ να του επιβάλουν κυρώσεις», πρόσθεσε.

Το μήνυμα του Πούτιν προς τη Δύση

Όταν η δημοσιογράφος του Sky News ρώτησε τον Ζελένσκι για το μήνυμα που στέλνει ο Πούτιν στους Ευρωπαίους, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά dronews, ο Ζελένσκι απάντησε: «Δοκιμάζει το NATO. Θέλει να δει για τι είναι έτοιμο το NATO, τι μπορεί να κάνει διπλωματικά και πολιτικά, και πώς θα αντιδράσει ο τοπικός πληθυσμός».

Και πρόσθεσε: «Επίσης, κατά τη γνώμη μου, το άλλο μήνυμα που στέλνουν είναι: “μην τολμήσετε να δώσετε στην Ουκρανία επιπλέον συστήματα αεράμυνας, γιατί μπορεί να τα χρειαστείτε και εσείς”».