Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Η επόμενη μέρα μετά το χάλκινο στο EuroBasket – Οι «πονοκέφαλοι» των προκριματικών για παίκτες και Σπανούλη

Το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 έφερε χαμόγελα σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς η Εθνική ομάδα ανέβηκε ξανά στο βάθρο έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια. Οι παίκτες πανηγύρισαν με πάθος, ο κόσμος χάρηκε και η διάκριση έδωσε νέα ώθηση στη «γαλανόλευκη». Ωστόσο, η γλύκα αυτής της επιτυχίας γέννησε και τη δίψα για το κάτι παραπάνω, ενώ η επόμενη μέρα φέρνει μπροστά ένα γνώριμο και δύσκολο κεφάλαιο: τα «παράθυρα» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Τα προκριματικά φέρνουν μαζί τους έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για όλες τις εθνικές ομάδες της Ευρώπης: τη σύγκρουση συμφερόντων με την EuroLeague και το ΝΒΑ. Το πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπει την παρουσία των κορυφαίων παικτών, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην μπορεί να παρατάξει την καλύτερη δυνατή σύνθεση, πολύ διαφορετική από εκείνη που κέρδισε το χάλκινο.

Οι πρώτοι αγώνες για την Εθνική είναι προγραμματισμένοι για τις 27 και 30 Νοεμβρίου, ενώ το δεύτερο «παράθυρο» θα διεξαχθεί στις 27 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2026. Τις περιόδους αυτές η EuroLeague συνεχίζεται κανονικά, χωρίς διακοπή, λόγω της αύξησης των ομάδων και του πιεστικού προγράμματος. Έτσι, οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που αποτελούν τον βασικό κορμό της Εθνικής, δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι. Εκτός μένουν και οι παίκτες του ΝΒΑ, με πρώτο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και εκείνοι που αγωνίζονται στο NCAA, όπως οι Νεοκλής Αβδάλας, Βαγγέλης Ζούγρης και Λευτέρης Λιοτόπουλος.

Στην ίδια κατηγορία μπαίνουν και σημαντικά ονόματα όπως οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο και Τάιλερ Ντόρσεϊ, λόγω των συλλογικών τους υποχρεώσεων. Το ενδεχόμενο συμμετοχής κάποιων παικτών όπως οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και Γιάννης Κουζέλογλου θα εξαρτηθεί από το αν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δώσουν το «πράσινο φως».

Πέρα από τους παίκτες, υπάρχει ζήτημα και με τον Βασίλη Σπανούλη, πάντα με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει στον πάγκο, αφού το συμβόλαιό του έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει αναλάβει τη Μονακό και μέχρι σήμερα δεν υπήρχε πρόβλημα με το πρόγραμμα της Εθνικής. Όμως, στις 26 Νοεμβρίου η Μονακό παίζει με την Αναντόλου Εφές, ενώ την επόμενη μέρα η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Ρουμανία για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών. Το ίδιο συμβαίνει και στο δεύτερο «παράθυρο», με τη Μονακό να έχει αγώνα στις 26 Φεβρουαρίου και την Εθνική να υποδέχεται το Μαυροβούνιο στις 27. Το αν θα μπορέσει ο Σπανούλης να βρίσκεται και στα δύο μέτωπα θα φανεί εκείνη την περίοδο.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στα προκριματικά έχει ως εξής:

27/11: Ελλάδα – Ρουμανία

30/11: Πορτογαλία – Ελλάδα

27/2: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

2/3: Μαυροβούνιο – Ελλάδα

Το καλεντάρι της EuroLeague την ίδια περίοδο:

13η αγωνιστική: 25, 26 Νοεμβρίου

14η αγωνιστική: 4, 5 Δεκεμβρίου

29η αγωνιστική: 25, 26 Φεβρουαρίου

30η αγωνιστική: 5, 6 Μαρτίου

Μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο, η Εθνική θα χρειαστεί να στηριχθεί και πάλι σε παίκτες που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ανταποκριθούν στα «παράθυρα». Ο Δημήτρης Κατσίβελης αποτέλεσε πολύτιμο εργαλείο στην πορεία μέχρι το χάλκινο και με την ΑΕΚ να αγωνίζεται στο Basketball Champions League έχει το περιθώριο να βοηθήσει ξανά. Το ίδιο ισχύει και για παίκτες από διοργανώσεις της FIBA, όπως το EuroCup, που έχουν διακοπή εκείνες τις ημερομηνίες.

Παράλληλα, ο Νίκος Χουγκάζ, ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο Μιχάλης Λούντζης, ο Γιώργος Τσαλμπούρης, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο Γιώργος Τανούλης, ο Στέλιος Πουλιανίτης και ο Γιάννης Καρακώστας γνωρίζουν ήδη το πλαίσιο και μπορούν να προσφέρουν. Σε αυτούς προστίθεται και ο Δημήτρης Φλιώνης από την ΑΕΚ, ο οποίος μπορεί να μην έχει κληθεί επί εποχής Σπανούλη, αλλά παραμένει μια αξιόπιστη επιλογή για τα γκαρντ.

Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα «χημείας», τα «παράθυρα» μπορούν να γίνουν ευκαιρία. Νέοι παίκτες αποκτούν εμπειρίες, παίρνουν χρόνο συμμετοχής και συχνά αυτό λειτουργεί ως το πρώτο βήμα για κάτι μεγαλύτερο με την Εθνική. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά όλες τις μεγάλες χώρες του μπάσκετ. Ωστόσο, για τη χώρα μας, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε παίκτες της EuroLeague, η κατάσταση είναι ακόμη πιο έντονη μέχρι να βρεθεί λύση ανάμεσα στη FIBA και την EuroLeague.