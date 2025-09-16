Ανδρέας Λοβέρδος: Η «γαλάζια» μεταγραφή και οι αντιδράσεις – Το παρασκήνιο της προσχώρησης στη ΝΔ και η «μάχη» στον Νότιο Τομέα

Πολιτική μεταγραφή με ισχυρό παρασκήνιο και έντονες αντιδράσεις καταγράφεται με την προσχώρηση του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ανδρέα Λοβέρδου, στη Νέα Δημοκρατία, εξέλιξη που οριστικοποιήθηκε και ανακοινώθηκε επισήμως έπειτα από συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε θερμό κλίμα, καλωσόρισε τον πρώην υπουργό, σημειώνοντας: «Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ο ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα».

«Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη».

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές με το «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο στον Νότιο Τομέα, τοποθετήθηκε με τη φράση: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι Μαρία Μηλίνη, Τατιάνα Δουβαρά, Παναγιώτης Κονσόλας και Γιάννης Βούρος, όλοι πρώην στελέχη των «Δημοκρατών», οι οποίοι πλέον προσχωρούν επίσης στη Νέα Δημοκρατία.

Το παρασκήνιο της προσχώρησης – Πιθανός υποψήφιος στον Νότιο Τομέα

Η ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ δεν αποτέλεσε αιφνιδιασμό για τους παροικούντες το πολιτικό ρεπορτάζ. Ο ίδιος είχε από καιρό προαναγγείλει την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή με διαφορετικούς όρους, έχοντας δηλώσει μεταξύ άλλων ήδη από τον περασμένο Ιούλιο στο Action24: «Τον Σεπτέμβριο θα επανέλθω δριμύτερος στην πολιτική σε συνεργασία με μεγάλο κόμμα».

«Θέλω από Σεπτέμβριο να μπω στη μάχη», υπογράμμισε, προαναγγέλλοντας έτσι την τωρινή εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε τουλάχιστον μία καλοκαιρινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, όπου και συμφωνήθηκαν οι βασικές γραμμές και ο χρόνος ανακοίνωσης της μετακίνησης. Η επίσημη ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου πραγματοποιήθηκε τελικά με μια οργανωμένη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία και των στελεχών του κόμματος «Δημοκράτες», που είχε ιδρύσει ο ίδιος τον Φεβρουάριο του 2024.

Ο πρώην υπουργός αναμένεται να είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές με τα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Το επικρατέστερο σενάριο τον θέλει να κατεβαίνει στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών, περιοχή με έντονο ανταγωνισμό και πληθώρα πρωτοκλασάτων στελεχών, όπως οι Νίκος Δένδιας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Διονύσης Χατζηδάκης, Άννα Καραμανλή, Βασίλης Σπανάκης, Χάρης Θεοχάρης, Γιάννης Καλλιάνος και Σοφία Βούλτεψη.

Η επιλογή αυτή φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να κρίθηκε ως καταλληλότερη, καθώς στον Βόρειο Τομέα, όπου είχε πολιτευτεί στο παρελθόν, δεν κατάφερε να εκλεγεί το 2023, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει έντονος συνωστισμός κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Νίκη Κεραμέως κ.ά..

Σκληρή κριτική από την Χαριλάου Τρικούπη

Η μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη άφησαν βαριές αιχμές, κατηγορώντας τον για πολιτική συναλλαγή και αναφερόμενοι ευθέως σε «εξαργύρωση» προηγούμενων πολιτικών θέσεων.

«Ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο», δήλωσαν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της. Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».

Εξίσου αιχμηρός ήταν και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος σχολίασε: «Λογικές εξουσιολαγνείας ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ.».

Θερμή υποδοχή από τη ΝΔ

Αντίθετα, η υποδοχή από κορυφαία στελέχη της ΝΔ ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με προσωπική ανάρτηση στο X, έκανε λόγο για «μέρα μεγάλης χαράς»:

«Μία μέρα μεγάλης χαράς για μένα να καλωσορίζω τον αδελφικό μου φίλο Ανδρέα Λοβέρδο στη Νέα Δημοκρατία και στη μάχη για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα. Ανδρέα καλωσήρθες!»

Η πολιτική διαδρομή του Ανδρέα Λοβέρδου

Ο Ανδρέας Λοβέρδος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2000, και στη συνέχεια επανεκλέχθηκε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι και το 2019. Κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ υπηρέτησε σε κομβικά υπουργεία. Συγκεκριμένα, διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Εργασίας, Υπουργός Υγείας, Υπουργός Παιδείας.

Τον Ιούλιο του 2023, έπειτα από σειρά αντιπαραθέσεων με τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά τη μη εκλογή του στην προεδρία του κόμματος, ανακοίνωσε με δημόσια ανάρτηση την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:

«Από σήμερα παραιτούμαι από όλα ανεξαιρέτως τα όργανα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στα οποία συμμετέχω. Παραιτούμαι επίσης από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος. Οι λόγοι της παραίτησής μου είναι αμιγώς πολιτικοί και τους εξέθεσα με μία άκρως εμπιστευτική επιστολή σήμερα προς τον Πρόεδρο του Κινήματος.

ΥΓ: Για τα μέλη, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που με αγάπησαν και αγάπησα: η απόφασή μου αυτή είναι για καλό και πάνω απ’ όλα είναι πεντακάθαρη».