Στη Νέα Δημοκρατία προσχωρεί ο Ανδρέας Λοβέρδος

Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί της Τρίτης 16/9 στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη.  Στη συνάντηση συμμετείχαν και στελέχη του κόμματος “Δημοκράτες”, το οποίο ίδρυσε ο κ. Λοβέρδος, τον Μάρτιο του 2024, αφού είχε αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ το καλοκαίρι του 2023.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα θα είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία και δήλωσε:  «Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη».

«Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα», ανέφερε ο Ανδρέας Λοβέρδος από την πλευρά του.

Το κόμμα «Δημοκράτες», είχε λάβει μέρος στις Ευρωεκλογές του 2024, συγκεντρώνοντας 1,45%. «Αν δεν κερδηθεί το 3% στις επερχόμενες ευρωεκλογές, θα είναι η τελική πράξη της πολιτικής μου πορείας. Νομίζω ότι είναι λογικό», είχε δηλώσει πριν από τις ευρωεκλογές ο πρώην υπουργός. 

Σημειώνεται πως ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε δηλώσει στο Action 24 τον Ιούλιο, πως τον Σεπτέμβριο θα επανερχόταν δριμύτερος στην πολιτική, σε συνεργασία με «μεγάλο κόμμα», χωρίς όμως να αναφέρει τη Νέα Δημοκρατία.

«Θέλω από Σεπτέμβριο να μπω στη μάχη», υπογράμμισε, προαναγγέλλοντας έτσι τη σημερινή εξέλιξη.

 

