Δήλωση «βόμβα» για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Το μέλλον του μπορεί να είναι σε άλλες λίγκες εκτός ΝΒΑ»

Ο insider του ΝΒΑ, Μπράιαν Γουίντχορστ, μίλησε για το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά το τέλος της πορείας του στο αμερικανικό πρωτάθλημα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί σε άλλες λίγκες εκτός ΗΠΑ.

Ο ΛεΜπρόν συνεχίζει να φορά τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, παραμένοντας ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στη λίγκα. Στόχος του είναι να κατακτήσει το δεύτερο πρωτάθλημα με τους «λιμνάνθρωπους» και το πέμπτο συνολικά στην καριέρα του.

Ο Γουίντχορστ, φίλος του «King James» και δημοσιογράφος του ESPN, προκάλεσε αίσθηση με τα λόγια του, καθώς αναφέρθηκε ανοιχτά στην πιθανότητα ο ΛεΜπρόν να παίξει στο μέλλον σε άλλη διοργάνωση.

«Ακούω συνέχεια πως αυτή μπορεί να είναι η τελευταία χρονιά του ΛεΜπρόν στο NBA. Υπήρξαν φήμες και έχει συνδεθεί με άλλες λίγκες του πλανήτη. Δεν ξέρω, ίσως το κάνει. Πάντως, αν παραμείνει υγιής και αυτή τη χρονιά δεν τον βλέπω να σταματάει», τόνισε χαρακτηριστικά.