Τραμπ: Φραστικό επεισόδιο με Αυστραλό δημοσιογράφο του ABC – «Θα το πω στον ηγέτη σου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε έναν δημοσιογράφο του ABC ότι “πλήττει την Αυστραλία” κατά τη διάρκεια φραστικού επεισοδίου λίγες ημέρες πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του πρωθυπουργού της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε στις ΗΠΑ.

Ο Τζον Λάιονς, ο νεοδιορισθείς συντάκτης του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην Αμερική, ήταν μεταξύ των μελών του Τύπου που συγκεντρώθηκαν για να υποδεχθούν τον Τραμπ στο γρασίδι του Λευκού Οίκου το πρωί της Τρίτης τοπική ώρα πριν από την επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία.

Τα πράγματα έγιναν εχθρικά όταν ο Λάιονς ρώτησε τον Τραμπ για τις ιδιωτικές επιχειρηματικές συναλλαγές του από τότε που ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του για τη δεύτερη θητεία του. Αυτό ώθησε τον Τραμπ να μιλήσει αναλυτικά για τα σχέδιά του γύρω από την νέα αίθουσα κρατικού χορού του Λευκού Οίκου, για την κατασκευή της οποίας καταβάλλει χρηματοδότηση.

Η ανταλλαγή απόψεων ξεκίνησε όταν ο Λάιονς ρώτησε τον Τραμπ πόσο πλουσιότερος έχει γίνει από τότε που ανέλαβε εκ νέου τα καθήκοντά του. Ο Τραμπ απάντησε ότι τα παιδιά του διευθύνουν την επιχείρησή του και ότι “οι περισσότερες από τις συμφωνίες” που είχε κάνει έγιναν πριν αναλάβει εκ νέου την προεδρία.

Ο διαπληκτισμός έγινε πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Αυστραλού πρωθυπουργού και του προέδρου Τραμπ. Ο Αλμπανέζε θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη αυτό το Σαββατοκύριακο για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ελπίζει να εξασφαλίσει την πρώτη του προσωπική συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Την επόμενη εβδομάδα θα έχει τρεις ημέρες στη διάθεσή του για να συναντηθεί με τον πρόεδρο, καθώς ο Τραμπ θα παραστεί την Κυριακή στην κηδεία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα. Η αναγνώριση από τον Τραμπ ότι οι δύο τους θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων με τον Λάιονς είναι το ισχυρότερο μήνυμα ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πράγματι.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να συναντηθούν είτε στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη είτε στον Λευκό Οίκο, προτού ο Αλμπανέζε ταξιδέψει στη συνέχεια στο Λονδίνο για συνάντηση με την πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου.