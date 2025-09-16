Ηλύσια Πεδία: Πολίτες του Κατάρ έχουν αγοράσει την «ωραιότερη λεωφόρο του κόσμου» – Κατέχουν το 20% των ακινήτων

Φωτογραφία: Unsplash

Η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων (Champs-Élysées) δεν είναι πια γαλλική. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η γαλλική εφημερίδα Le Monde, το 20% των ακινήτων που βρίσκονται στην -κατά πολλούς- «ωραιότερη λεωφόρο του κόσμου» ανήκει στο Κατάρ, ή καλύτερα σε οικογένειες και επενδυτικά κεφάλαια με προέλευση το Κατάρ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις διακρατικές συμφωνίες που υπέγραψαν κατά τη δεκαετία του 1990 η Γαλλία και το Κατάρ και οι οποίες προέβλεπαν φορολογικά και άλλα κίνητρα για τους πολίτες του Κατάρ που θα ήθελαν να αγοράσουν ακίνητα στην Γαλλία, ενώ σημαντική είναι επίσης η παρουσία αγοραστών ακινήτων από άλλες χώρες, αρχής γενομένης από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εφημερίδας οι προσόψεις των καταστημάτων, που βρίσκονται επί της λεωφόρου και ανήκουν σε πολίτες του Κατάρ, είναι τουλάχιστον 390 μέτρα, από τα 1.300 μέτρα που είναι οι προσόψεις του συνόλου των κτιρίων της λεωφόρου.

Φωτογραφία: Unsplash

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η εκτίναξη των τιμών των ακινήτων της λεωφόρου των Ηλυσίων-Πεδίων και η σταδιακή συρρίκνωση του αριθμού των ατόμων που κατοικούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το μηνιαίο κόστος ενοικίασης ενός καταστήματος επί της λεωφόρου κυμαίνεται ανάμεσα στα 1.000 και τα 1.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ενώ σε ό,τι αφορά τους μόνιμους κατοίκους έχουν μειωθεί κατά 50% την τελευταία πεντηκονταετία.

Φωτογραφία: Unsplash

Η εφημερίδα επισημαίνει επίσης ότι το 36% των διαμερισμάτων πέριξ της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων είναι κενά και ανήκουν σε ξένους που συνηθίζουν να επισκέπτονται το Παρίσι λίγες μέρες τον χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

20:41 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

20:26 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

20:08 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

