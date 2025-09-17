Μαντλίν Μακάν: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος – Οι αρχές αναζητούν αποδεικτικά στοιχεία για να τον συνδέσουν με την υπόθεση

Enikos Newsroom

διεθνή

Μαντλίν Μακάν: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος – Οι αρχές αναζητούν αποδεικτικά στοιχεία για να τον συνδέσουν με την υπόθεση

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, με καταγωγή από τη Γερμανία, ο οποίος παραμένει ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής Βρετανίδας Μαντλίν Μακάν το 2007 στην Πορτογαλία, αποφυλακίστηκε σήμερα έχοντας εκτίσει επταετή ποινή κάθειρξης για άλλες κατηγορίες, ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.

Μαντλίν Μακάν: Ίσως απήχθη από διεθνές δίκτυο παιδόφιλων – «Κάποιος την τράβηξε φωτογραφία και ο αγοραστής συμφώνησε»

Γερμανοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν για πρώτη φορά ύποπτο για την «Υπόθεση Μάντι» τον Μπρίκνερ το 2020, όταν εξέτιε ήδη ποινή για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας τουρίστριας στην περιφέρεια του Αλγκάρβε στην Πορτογαλία, όπου εξαφανίστηκε η Μάντι.

Όπως έγραψε το Der Spiegel, το διαβατήριο του Μπρίκνερ ακυρώθηκε και ο ίδιος θα φέρει πλέον ηλεκτρονικό βραχιόλι, ενώ θα πρέπει να δηλώσει τόπο κατοικίας απ’ όπου δεν θα μπορεί να φύγει χωρίς άδεια.

Γερμανία: Αποφυλακίζεται ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν – Η συγκλονιστική προειδοποίηση για τον Κριστιάν Μπρίκνερ

«Πρόκειται για μια προσπάθεια των εισαγγελέων να τον διατηρήσουν σε ένα είδος κράτησης για να τον ερευνήσουν, έχοντας ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σ’ αυτόν», έγραψε το Der Spiegel επικαλούμενο τον δικηγόρο Φιλίπ Μαρκό.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι απελευθερώθηκε στις 9:15 τοπική ώρα υπό αστυνομική συνοδεία», δήλωσε ο Μαρσέλ Φαρμπόφσκι, εκπρόσωπος της φυλακής του Ζέντε, προσθέτοντας ότι ο Μπρίκνερ αποχώρησε από τη φυλακή με τον δικηγόρο του.

Δημοσιογράφοι είδαν ένα αυτοκίνητο να απομακρύνεται από τη φυλακή.

Ο δικηγόρος του Μπρίκνερ αρνείται κάθε σχέση του πελάτη του με την υπόθεση Μακάν και δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει την αποφυλάκιση του Μπρίκνερ. Ο 49χρονος Μπρίκνερ έχει καταδικαστεί για παιδική κακοποίηση και διακίνηση ναρκωτικών εκτός από τον βιασμό της γυναίκας, η οποία έχει έκτοτε πεθάνει.

Η Μακάν, τότε 3  ετών, εξαφανίστηκε από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε με τους γονείς της ενώ εκείνοι δειπνούσαν με φίλους εκεί κοντά.

Οι αστυνομικές αρχές στη Βρετανία, τη Γερμανία και την Πορτογαλία, οι οποίες έχουν ταυτοποιήσει ως βασικό ύποπτο για την υπόθεση τον Μπρίκνερ, αναζητούν εδώ και καιρό αποδεικτικά στοιχεία για να τον συνδέσουν οριστικά με την υπόθεση.

Οι πορτογαλικές και οι γερμανικές αστυνομικές αρχές πέρασαν τέσσερις ημέρες αναζητώντας στοιχεία στο Αλγκάρβε τον Ιούνιο. Οι βρετανικές αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν την Δευτέρα ότι ο Μπρίκνερ αρνήθηκε αίτημά τους να μιλήσει μαζί τους σχετικά με την εξαφάνιση του κοριτσιού.

Ο Μπρίκνερ ζούσε στο Αλγκάρβε το διάστημα 1995-2007, όπου σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έχει δει το Reuters, έκανε διαρρήξεις σε ξενοδοχεία και παραθεριστικές κατοικίες.

Οι γονείς της Μακάν συνεχίζουν την εκστρατεία για να μάθουν τι απέγινε η κόρη τους, η οποία σήμερα θα ήταν 22 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κλιματική αλλαγή: Εισπνέουμε όχι μόνο οξυγόνο, αλλά και ρύπους, αλλεργιογόνα και μικρόβια

6 αποτελεσματικοί τρόποι να πάρετε βιταμίνη D χωρίς συμπληρώματα

e-ΕΦΚΑ: Τα «μυστικά» για τη λειτουργία της πλατφόρμας Dashboard του Πολίτη – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ακίνητα: Επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ προς την ΑΑΔΕ για τις τραπεζικές πληρωμές των μισθωμάτων – Τι ζητεί

Aκούστηκε για πρώτη φορά ο «ήχος» μιας μαύρης τρύπας που εκτοξεύτηκε στο διάστημα

Η Amazon ανακοίνωσε τη φθινοπωρινή εκδήλωση για νέο hardware
περισσότερα
16:22 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Δηλώνει άγνοια για τους ισχυρισμούς περί δηλητηρίασης του Ναβάλνι – Απαξίωσε τα σχέδια της ΕΕ για αποδέσμευση από τη ρωσική ενέργεια

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για τους ισχυρισμούς της Γ...
15:44 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Πίτσμπουργκ: Οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του στην πύλη του κτιρίου του FBI – Για «στοχευμένη επίθεση» μιλούν οι αρχές

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (16/9) στις ΗΠΑ, όταν ένας οδηγός έριξε το αυτοκί...
15:35 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία: Οργισμένος ο Ερντογάν με τις δηλώσεις Νετανιάχιου για την Ιερουσαλήμ – «Τα λόγια του είναι ανυπόστατα»

Απάντηση στις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιάμιν Νετανιάχου για την Ιερουσαλήμ έδω...
15:30 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ben & Jerry’s: Παραιτήθηκε ο συνιδρυτής της εταιρείας έπειτα από διένεξη με τη Unilever για τη Γάζα – Την κατηγορεί ότι «φίμωσε» τον ακτιβισμό της

Ο συνιδρυτής της Ben & Jerry’s, Τζέρι Γκρίνφιλντ, το όνομα του οποίου συνέβαλε στη δ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος